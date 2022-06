Terrible nouvelle. L'ancien ministre, Sid Ahmed Ferroukhi, est décédé, hier, des suites d'un arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès de ses proches. Âgé de 55 ans et natif de Rouiba, dans la banlieue-est de la capitale Alger, Sid Ahmed Ferroukhi, est issu d'une famille d'intellectuels et de militants. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Le dernier poste qu'il a eu à occuper était celui de ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques dans le gouvernement de l'ex-Premier ministre Abdelaziz Djerad en 2020. Sid Ahmed Ferroukhi a commencé sa carrière professionnelle très jeune après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur d'État en agronomie. À 26 ans, soit en 1993, il a occupé le poste de conseiller économique au cabinet du ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Il devient ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques de 2012 à 2016 puis également ministre de l'Agriculture et du Développement rural de 2015 à 2016. Libéré de ses fonctions ministérielles, il reprend son poste d'enseignant à l'université. Aux élections législatives 2017, le FLN le désigne en tant que tête de liste pour la wilaya d'Alger où il sera élu en tant que député mais démissionne de son poste d'élu, le 4 mars 2019, au tout début des manifestations du Hirak. Il est ensuite nommé, de 2020 à 2021, ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques dans les gouvernements Djerad I, II et III.Né le 11 juillet 1967 à Bologhine (Alger), le défunt était marié et père de trois enfants. «À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»