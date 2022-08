Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a souligné, hier, à partir de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, la nécessité de faire respecter «la légalité internationale et le respect de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité des pays» dans le cadre du règlement des conflits, estimant que la stabilité dans la région est importante. «Tous les problèmes doivent être réglés dans le cadre du droit international.

La paix et la stabilité sont directement liées au droit international», a affirmé Ramtane Lamamra, au sortir de l'audience que lui a accordée le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, en tant qu'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une déclaration en référence aux derniers développements dans le Caucase du Sud mais aussi à tous les conflits à travers le monde.

Une manière de réitérer l'attachement de l'Algérie au respect du droit international et de la légalité internationale, en leur qualité de référents fondamentaux dans le règlement des conflits. D'ailleurs, le président Aliyev a tenu à remercier l'Algérie pour son soutien aux initiatives de l'Azerbaïdjan au sein du Mouvement des non-alignés, ainsi que le soutien de l'Algérie à la décision de prolonger la présidence de ce pays à la tête de l'organisation. Le président azerbaïdjanais a également souligné la coopération fructueuse entre Bakou et Alger au sein de l'Opep+ et le Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), annonce le service de presse de la présidence d'Azerbaïdjan. Aussi, a-t-il relevé la nécessité de booster la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'industrie, des affaires et de l'énergie. Notant la convergence des points de vue, Ramtane Lamamra a estimé qu'il est nécessaire de «renforcer cette coopération» active dans le cadre d'organisations internationales, notamment au sein de l'ONU, de l'Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des pays non-alignés. Auparavant, Ramtane Lamamra a eu des entretiens avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov. Des entretiens consacrés à l'examen de l'état et des perspectives des relations de coopération entre les deux pays et les moyens de leur consolidation dans tous les domaines, indique un communiqué du ministère. Il a été également question des questions sécuritaires et politiques d'intérêt commun sur les plans international et régional, insistant sur l'impérative intensification de la concertation entre les deux pays eu égard à leur rôle pionnier dans le cadre des organisations auxquelles ils appartiennent, notamment dans le contexte actuel des relations internationales.

À l'issue des entretiens, deux accords ont été signés. Le premier ayant trait à la création d'un mécanisme de consultation politique entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan, tandis que le deuxième vise à dispenser les titulaires de passeports diplomatiques et de mission des visas d'entrée aux deux pays.

Lors d'une conférence de presse conjointe, Ramtane Lamamra a révélé que des consultations économiques auront lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie. «Nous croyons que ces consultations stimuleront le développement des relations économiques. C'est dans l'intérêt des peuples des deux pays», a-t-il déclaré. Au plan politique, Ramtane Lamamra a mis en avant le rôle de l'Azerbaïdjan au sein du Mouvement des pays non- alignés. «L'Azerbaïdjan a fait du bon travail en tant que membre actif du Mouvement.»