Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, sera demain à Alger pour une visite officielle à l'invitation de son homologue, Ramtane Lamamra, et dont la dernière visite en Algérie remontre au mois de janvier 2019. Une visite intervenant le jour de la «Victoire». Une date historique et symbolique pour la Russie qui, cette année, prend une dimension très particulière.

Le 9 mai 1945 à la demande de Staline, un acte de capitulation de l'Allemagne nazie est signé à Berlin devant le maréchal Gueorgui Joukov, qui représente alors le Haut Commandement soviétique. Une victoire des alliés de l'époque rendue possible notamment par l'entrée de l'Armée rouge dans la capitale du IIIe Reich. Une visite intervenant au lendemain de la célébration des massacres du 8Mai 1945 perpétués par l'armée coloniale en Algérie.

Une visite intervenant également dans un contexte particulier sur le plan géopolitique, comme sur le plan économique, notamment avec l'évolution de la situation en Europe de l'Ouest et la panoplie de mesures coercitives adoptées par les pays occidentaux contre la Russie.

Une visite inscrite dans le cadre du dialogue politique régulier et de concertation permanente entre les deux pays instaurés depuis la signature de la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique entre l'Algérie et la Fédération de Russie.

Une visite annoncée lors de la visite, le 5 avril dernier à Moscou, du chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra qui s'est rendu dans la capitale russe dans le cadre d'une mission de bons offices dépêchée par la Ligue arabe. «J'espère effectuer une visite de retour en Algérie dans un proche avenir. J'insisterai pour que vous me receviez. Chez nous, nous disons mieux vaut tard que jamais. Mais je serai guidé par votre logique, le plus tôt sera le mieux», a déclaré Lavrov lors de sa rencontre avec son homologue algérien. Lors de son séjour moscovite, Ramtane Lamamra s'est entretenu avec les hauts responsables russes sur les «principaux axes de la coopération entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers domaines, en sus des questions relatives à la préparation des prochaines échéances bilatérales, et ce pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant les relations stratégiques unissant les deux pays». Accompagné de plusieurs responsables russes, Sergueï Lavrov sera reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune avant d'avoir des entretiens élargis avec Ramtane Lamamra.

Les discussions porteront sur un examen d'ensemble de l'état et des perspectives des relations bilatérales et à un large échange de vues sur les grandes questions régionales et internationales, telles celles relatives à la situation au Sahel, en Libye, en Syrie et au Sahara occidental. En somme une visite visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs d'activité, qui sont qualifiés de «relations distinguées» et «historiques» entre l'Algérie et la Russie dont l'amitié remonte à plusieurs décennies. Outre la coopération économique et militaire, il est également question du rapprochement des points de vue des deux pays sur les dossiers d'actualité sur le plan régional et international tant l'Algérie est considérée par les Russes comme un allié stratégique dans la région. En parallèle, les deux parties s'attèleront à préparer la réunion de la 10e session de la commission mixte du partenariat économique qui était prévue en 2021 mais reportée en raison de la pandémie. Selon certaines sources, la visite à Alger de Sergueï Lavrov serait un prélude à la prochaine visite à Moscou du président de la République Abdelmadjid Tebboune.