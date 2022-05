Les services policiers de la wilaya d’Oran viennent de démanteler un réseau du crime organisé spécialisé dans le trafic transfrontalier de psychotropes. Ce dernier est constitué de quatre individus, dont des repris de justice et un ressortissant étranger. C’est ce qu’a indiqué le communiqué de la cellule de la communication et des relations publiques près la sûreté de wilaya d’Oran, soulignant que «l’opération a été menée par la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire, sur la base d’informations selon lesquelles un groupe d’individus utilisaient un domicile au centre-ville pour s’adonner à cette activité criminelle». La même source explique qu’ «après surveillance des mouvements des suspects et sur ordre du procureur de la République près le tribunal d’Oran, une perquisition a été effectuée au domicile et quatre mis en cause ont été arrêtés », ajoutant que «cette opération s’est soldée par la saisie d’une quantité de près de 7.000 comprimés psychotropes de marque Ecstasy en possession des membres de la bande». Ces derniers ont tenté de jeter le produit prohibé dans un plan d’eau pour faire disparaître les preuves criminelles. Ce coup a été avorté par les enquêteurs qui ont récupéré une quantité de poudre d’un poids de 700 grammes, en plus de la saisie d’une somme de 230.000 DA et d’un véhicule utilisé comme moyen de transport et de distribution. Des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des mis en cause qui seront présentés ultérieurement devant la justice, selon la même source.