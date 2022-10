L’huile de toutes les convoitises ! Les services des douanes ont procédé à la saisie de plus de 4.000 bidons de 5 litres d'huile de table dans la wilaya de Djelfa. « Dans le cadre de la poursuite sur le terrain des efforts des services opérationnels des brigades des douanes, les éléments de la brigade mobile relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya de Djelfa ont procédé, dans le territoire de compétence de la direction régionale des douanes de Laghouat, à la saisie de 4.032 bidons de 5 litres d'huile de table à bord d'un camion et à l'arrestation de deux individus », indiqué, aujourd’hui, un communiqué de la Direction générale des Douanes. L'opération s'inscrit dans le cadre des missions de protection des services des Douanes mobilisés pour lutter contre les différentes formes de contrebande, notamment des produits subventionnés pour préserver la stabilité du marché national, et ce en application des instructions des autorités publiques visant à assurer un approvisionnement permanent et continu du citoyen en produits de consommation, a ajouté la même source. Cette quantité d’huile était destinée à la spéculation. Ce qui prouve encore une fois qu’il y a une « mafia » qui se sucre sur le dos des Algériens.