L’exploitation efficace de renseignements a permis aux éléments de la Bmpj de Constantine de mettre fin aux agissements de deux individus impliqués dans le trafic de psychotropes. Les deux mis en cause, âgés de 24 et 34 ans, font partie d’un réseau national. Les faits de cette affaire, indique un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, font suite aux investigations intenses de la Bmpj ayant eu vent d’information, faisant état qu’une transaction d’une grande quantité de psychotropes se prépare à Constantine. La marchandise devait, selon les informations en possession de la Bmpj être transportée vers une autre wilaya. Les mêmes éléments ont alors mis en place une stratégie pour avorter cette opération. L’enquête a permis dans un premier temps d’intercepter le véhicule suspect. Lequel a fait l’objet d’une fouille minutieuse. Sans surprise, les éléments de la Bmpj découvrent une quantité énorme de psychotropes de marque étrangère évalué à 6510 capsules soigneusement dissimulées à l’arrière, en plus d’une somme d’argent. Les investigations menées par les mêmes éléments aboutiront à l’identification du complice. Arrêtés, les deux mis en cause ont été présentés par- devant la justice. Ils devront répondre des chefs d’inculpation de constitution d’un réseau de trafic de psychotropes, appartenance à un réseau national, possession de psychotropes de marque étrangère, commercialisation illicite de cette même substance. Pour rappel, en début du mois, les services de police de Constantine avait arrêté un individu impliqué dans le trafic de drogue. La fouille de son véhicule a permis la découverte à son bord de 5205 capsules de psychotropes de marque «Brégabaline».