Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire a effectué, ce jeudi, une visite de travail et d'inspection à la 1ère Région militaire où il a supervisé les derniers préparatifs au Concours militaire international «Section Aéroporté-2022», a annoncé un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ce concours, a t-on souligné, se tiendra durant la période du 15 au 27 du mois courant. Par la même occasion, le chef d'état-major de l'ANP a supervisé l'inauguration de quelques nouvelles infrastructures. Après les protocoles d'accueil, Saïd Chanegriha «a suivi un exposé présenté par le général-major, commandant des Forces terrestres, superviseur général de l'organisation du Concours militaire international», est-il précisé dans le communiqué qui révèle que «le superviseur a apporté d'amples explications sur les aspects organisationnels relatifs à cet important événement sportif». Le général d'armée a « donné un ensemble de consignes à la commission d'organisation, portant particulièrement sur l'impératif de mettre à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires et de réunir toutes les conditions à même d'assurer la réussite de cette manifestation internationale». Par ailleurs, le chef d'état-major de l'ANP s'est rendu au Complexe régional du sport militaire à Blida, «où il a assisté aux derniers entraînements de préparation à la cérémonie d'ouverture, et suivi de près l'ensemble des démonstrations programmées», pour ensuite «superviser au Cercle régional de l'armée à Blida, l'ouverture au public du Salon militaire historique et culturel», souligne le communiqué du ministère.