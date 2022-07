À peine l'ouverture des frontières avec la Tunisie annoncée, que les agences de voyages, notamment algériennes, ont réagi au quart de tour, proposant une noria d'offres alléchantes aux Algériens, les invitant à choisir la destination du pays de la révolution du Jasminu . Ã la veille du 15 juillet, date d'ouverture officielle des passages douaniers entre les deux pays, la reprise des réservations d'hôtels en Tunisie bat son plein, avec des «prix imbattables» et de sensibles réductions et la gratuité pour les enfants. Sousse, Tabarka, Monastir, Hammamet, Mahdia...sont autant de villes tunisiennes vers lesquelles les professionnels du tourisme comptent drainer le flux de touristes algériens. L'espace Internet dont Facebook et Instagram...sont massivement mis à contribution par les opérateurs en tourisme pour mettre en avant les joyaux de la villégiature dans le pays voisin. Tous mettent le paquet sur la communication et nombreuses sont les propositions à être diffusées sur les réseaux sociaux, afin d'attirer le plus grand nombre de clients que l'on invite à gagner leurs «résidences d'été» par bus. Après la frustration, c'est désormais la frénésie des déplacements touristiques vers «la Tunisie la verte» et cette reprise s'annonce forte et rapide à telle enseigne qu'elle escamote les autres destinations prisées par les Algériens comme la Turquie, la Grèce ou l'Egypte...Notons que le directeur de l'Office tunisien du tourisme en Algérie, Fouad El-Wad, est le premier à avoir salué la décision des autorités d'ouvrir la frontière terrestre entre les deux pays, ce qui permettrait de relancer, selon lui, le tourisme des deux côtés!

En fait, et de l'avis des observateurs, les professionnels algériens du tourisme pêchent par leur absence sur le circuit Algérie, et cette carence n'est que plus visible avec la reprise de l'activité avec la Tunisie qui s'apprête à faire le plein de touristes algériens durant les deux mois de juillet et d'août. En fait, les Agences nationales de tourisme, pourraient mieux faire en matière de produit algérien, ajoute-t-on, surtout que la période ayant immédiatement suivi l'épisode de Covid-19, aurait pu être précieusement mise à contribution par les artisans de la chose touristique afin d'inverser la vapeur. À ce titre, bien du chemin reste à faire pour promouvoir ce formidable levier de l'économie qu'est le tourisme. Ceci dit, Fouad El-Wad a rappelé qu'en 2019, près de trois millions de touristes algériens ont visité la Tunisie, et plus d'un million de touristes tunisiens s'étaient rendus en Algérie, «ce qui confirme la forte relation entre les deux peuples, considérant la Tunisie comme la destination préférée du citoyen algérien, en raison de la proximité géographique, des coutumes et de la langue». Finalement, le secteur du tourisme en Tunisie qui a sérieusement pâti de la fermeture des frontières, suite à la crise sanitaire, sera le premier à s'offrir un grand bol d'air; la voie terrestre étant la principale pourvoyeuse en touristes algériens, avec 93% des passages. «Nous avons pris une décision conjointe de rouvrir les frontières terrestres à compter du 15 juillet», avait déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune, aux côtés de son homologue tunisien Kaïs Saïed, à l'issue des festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.