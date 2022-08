Ils sont des centaines d'Annabis, vivant dans différents pays du monde, à avoir retrouvé les leurs, après plus de deux ans de privation. Bien que la desserte maritime n'ait pas encore repris, en raison des travaux de réalisation de la nouvelle gare maritime, l'aéroport international Rabah Bitat enregistre une activité intense, avec l'arrivée des vols notamment de Marseille (France). Les deux vols hebdomadaires atterrissent chargés de migrants heureux de humer les senteurs du bled. Le flux des émigrés est perceptible, depuis l'ouverture de l'espace aérien et la levée des restrictions sanitaires. Des le début du mois d'août, les estivants émigrés ont donné à Annaba les couleurs d'une saison estivale exceptionnelle. Avides d'évasion sur la côte annabie et des veillées nocturnes sur la corniche, les estivants nationaux, venus d'outre-mer, ont donné un coup de fouet à l'économie locale. Outre le change de leur devise sur le marché parallèle, les émigrés, à Annaba, dépensent sans modération. Leur présence a boosté toutes les activités, notamment la restauration et le shopping. Ces «hôtes périodiques» sont, en grande partie, le levier de l'économie locale. Une bouffée d'oxygène pour l'activité commerciale sous toutes ses formes. S'ils rentrent au bled avec des bagages pleins de cadeaux pour la famille, les ressortissants algériens repartent avec beaucoup d'objets imprégnés des mille et une odeurs de leur ville natale. Venus à Annaba par route depuis Skikda, après avoir effectué la traversée par bateau, des dizaines de véhicules immatriculés dans plusieurs villes françaises notamment, défilent sur la RN 44, en direction du même port. Pendant que ceux arrivés par avion, depuis l'aéroport de Constantine ou d'Alger, ont, pour prolonger leur séjour, pris d'assaut l'agence d'Air Algérie à Annaba, afin de changer la date de leur billet-retour, car la reprise des vols internationaux, depuis l'aéroport d'Annaba, est une chance pour passer plus de temps avec la famille et profiter au maximum de l'air de La Coquette.