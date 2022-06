De tous les présidents qui se sont succédé à la tête du pays, Abdelmadjid Tebboune semble cristalliser l'image d'un chef d'État proche de son peuple et à l'écoute de ses concitoyens. L'approche de proximité institutionnelle empruntée dans la communication du Président illustre cette image d'un président constamment aux prises avec le réel de son pays et de sa société. Tant sur le plan de la communication, que sur le plan humain et fraternel, Tebboune a réussi à impulser une nouvelle culture de communication politique et sociale. Un mode de communication novateur qui lui a permis de disposer d'instruments d'interaction et de dialogue avec les citoyens les plus simples, jusqu'aux hauts responsables de l'État. Avec une certaine dose de «Hnana», comme on dit bien chez nous, Abdelmadjid Tebboune a eu à témoigner en de nombreuses occasions, heureuses ou malheureuses, sa compassion, sa sympathie, sa fierté et ses sentiments envers diverses catégories sociales dans le pays. C'est le cas récemment et en de nombreuses circonstances, lors du décès tragique du policier de Relizane, qui a vu le déplacement officiel à son domicile parental, de hauts responsables de l'État sur instructions du Président. Les différentes victimes du terrorisme et autres accidents de l'aviation, notamment les militaires et les différentes forces de sécurité, font l'objet de lettres de condoléances et autres hommages posthumes adressés aux ayants droit et portant le sceau du président de la République. Même symboliques, ces lettres et ces messages semblent conforter une aura présidentielle ascendante et progressive. La récente résolution présidentielle en faveur des hadji, à travers la décision d'alléger les frais relatifs au pèlerinage aux Lieux saints, a été favorablement accueillie par les concernés et nombre d'observateurs nationaux. Largement commentée sur les réseaux sociaux, cette décision de subventionner les prix d'avion à hauteur de 100 000 DA, a trouvé un large écho auprès des internautes. C'est également le président de la République, en dépit des difficultés financières, qui a pris la décision salutaire de baisser les prix de transport, en faveur des jeunes supporters algériens, lors du fameux match Algérie-Cameroun. Le président Tebboune ne manque pas une occasion pour encourager ou soutenir moralement, les joueurs de l'Équipe nationale de football, comme lors de la défaite face au Cameroun, et la sortie du mondial. Très attentif aux efforts, aux exploits et aux performances de ses concitoyens, Tebboune a été un précurseur en la matière. Tebboune semble scruter en permanence le monde des jeunes et des sports, afin de booster le moral des troupes et aboutir à une réelle renaissance de l'État algérien, dans le contexte géopolitique actuel. Certains, par ignorance ou sciemment, en disconviendront, certainement. Néanmoins, il est des faits et des vérités que personne ne peut occulter et les exemples ne manquent pas. Tout le monde se rappelle cette cérémonie grandiose, organisée au siège de la présidence de la République, en l'honneur des trois fillettes, lauréates du concours mondial de calcul mental, en présence de leurs profs. Il y eut également ces sanctions qui avaient frappé un ensemble de responsables dans le secteur de la jeunesse et des sports, suite à ce terrible épisode des champions de Handisport, délaissés et laissés pour compte à l'aéroport, à leur retour au pays. C‘est, également la première fois qu'un président se dote de comptes officiels sur les réseaux sociaux, s'adressant directement à ses concitoyens, à l'instar des présidents des grandes nations de ce monde. Parfois même devançant les agences et organes de communication officiels de la République. Tebboune ne rate pas une occasion pour s'adresser à son peuple, ou adresser ses voeux à l'occasion des fêtes religieuses du Ramadhan, des fêtes de l'Aïd et autres fêtes nationales, dont celle des travailleurs, de la presse, des personnes aux besoins spécifiques, etc... À chaque événement, il saisit l'occasion pour adresser des messages particuliers d'incitation à l'unité des rangs, aux vertus du dialogue, au travail et à l'abnégation pour faire avancer le pays ou carrément des messages de dénonciation et de refus catégorique de faits constatés... Intransigeant, Tebboune a également inculqué de nouvelles moeurs dans l'exercice des fonctions de l'État, de la plus basse échelle jusqu'au sommet de la pyramide. Nul ne peut nier que des pratiques presque similaires existaient, bel et bien, auparavant sur le plan de la communication. Toutefois, il faut dire qu'elles étaient embryonnaires et réservées à certaines catégories de publics ciblés. À ce niveau, on peut dire que nous sommes devant une révolution à l'échelle de la communication de l'État, qui a instauré de nouvelles moeurs à l'usage et de nouveaux paradigmes, qui ont révolutionné ce domaine, au coeur de grands complexes politiques depuis l'indépendance.