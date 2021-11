Dès l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs, à Annaba ont timidement afflué, hier, individuellement ou en petits groupes, afin d'élire leurs représentants aux Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), dans le cadre des élections du 27 novembre. Comme à chaque rendez-vous électoral, le scrutin, qui a débuté dans toutes les communes de la wilaya, ainsi que dans les zones retirées, a concerné 1.060 bureaux répartis à entre 148 centres réquisitionnés, à travers le territoire de la wilaya, dans le but de permettre aux électeurs de s'acquitter de leur devoir civique, dans de bonnes conditions. Ces dernières ont été marquées par, notamment le respect le plus strict du protocole sanitaire pour la prévention de la pandémie de coronavirus. Les impressions recueillies, au niveau de certains bureaux de vote et de certains électeurs ainsi que des représentants de candidats, ont été unanimes quant au déroulement de l'opération dans des conditions «normales». Dans un climat serein et une ambiance ordinaire, les citoyens se sont rendus aux urnes, avec l'espoir de créer le changement. Dans la matinée, c'est beaucoup plus la frange du troisième âge, les hommes et les étudiants qui se pressaient pour accomplir leur devoir de citoyen. Par tradition, la gent féminine préfère l'après-midi, pour se rendre en masse aux bureaux de vote.

Même si l'abstention n'a pas trouvé sa place, l'appréhension était perceptible chez l'électorat, comme en témoigne le taux de participation enregistré à 10 heures. Au titre des statistiques communiquées par la délégation wilayale de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), le taux de participation pour les APC était de 3, 45% et de 3,42% pour l'APW. Des taux appelés à être revus à la hausse au fil des heures. Les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 17 heures.