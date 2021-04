Depuis plusieurs semaines, le Hirak, Mouvement populaire amorcé il y a 2 ans en Algérie, fait face à une nouvelle menace, celle de l'infiltration des islamistes, qui pervertissent les manifestations en scandant notamment des slogans aux antipodes des revendications des manifestants. Ces ennemis des hirakistes de la première heure ont un nom: Rachad. Selon le site spécialisé Global watch analysis; le mouvement Rachad serait infiltré par les services secrets turcs. Se référant à une note confidentielle française, le même site rapporte que des «cadres du mouvement islamiste algérien Rachad ont discrètement été reçus par le MIT (services secrets turcs) à Antalya et Istanbul». Lors de cette entrevue, les émissaires de Rachad se sont vus promettre une aide financière et logistique pour renforcer leurs actions de propagande, ajoute la même source. La même note précise que « leurs hôtes turcs les ont notamment mis en contact avec d'autres dissidents islamistes arabes qui dirigent des médias émettant depuis la Turquie, parmi lesquels le Libyen Ali al-Salabi, le patron de la chaîne de télévision Ahrar Libya, et l'Egyptien Ayman Nour, le principal actionnaire d'al-Sharq TV».De ce fait, la thèse de complot avancée par les différents pouvoirs algériens, aussi bien civils que militaires, est loin d'être une simple vue de l'esprit. Dans ce registre, la même note rapporte que «Mourad Dhina et Mohamed Larbi Zitout, deux éminents dirigeants de Rachad, ont par ailleurs eu des contacts avec l'entourage proche d'Azmi Bechara, conseiller spécial de l'émir du Qatar et patron de la chaîne de télévision al-Araby basée à Londres et le journal éponyme, ainsi que la chaîne-miroir d'Al-Jazeera» Pour mémoire, Azmi Bechara n'est autre que le théoricien du «printemps arabe», ancien membre de la Knesset israélienne et proche conseiller des émirs du Qatar, père et fils. L'objectif de ces démarches serait de lever des fonds en vue de lancer une chaîne de télévision pour relier le discours de Rachad, qui sera basée à Londres ou à Istanbul. En effet, récemment, la presse faisait état du lancement incessant d'une chaîne de télévision depuis la Turquie, entièrement consacrée au Maghreb, notamment la Libye, le Maroc, l'Algérie, et la Tunisie. Derrière ce projet médiatique, nous retrouvons plusieurs membres actifs de la mouvance islamiste maghrébine notamment algérienne, dont Larbi Zitout, l'un des principaux pilotes du projet coiffé par des investisseurs turcs et moyen-orientaux établis en Turquie. En effet, Larbi Zitout, leader du mouvement islamiste Rachad, s'était rendu récemment à Antalya pour participer aux négociations en prélude à ce projet médiatique. D'autres représentants de la mouvance islamiste algérienne et marocaine seront associés à ce projet de soft-power qui sera supervisé par les lobbys turcs. L'objectif de ce projet est de mettre en place une télévision similaire à l'égyptienne al-Sharq TV, à savoir un média défendant la vision islamiste des Frères musulmans égyptiens portant un projet de société orienté en faveur des intérêts des tendances islamistes soutenues par la Turquie. En outre, la réapparition au début des manifestations du Hirak de slogans hostiles à l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis laissait entendre, déjà, que leur rival qatari tente toujours de trouver en Algérie un champ d'action pour transplanter son conflit avec ses voisins.