Les éléments de la sûreté urbaine de la station balnéaire de Souk El Tenine sur la côte Ouest de Béjaïa ont réussi à mettre fin aux agissements néfastes d’un gang de trafiquants de drogue composé de quatre individus. Selon le chargé de la communication de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, l’officier principal Farès Bouzentouta, les quatre trafiquants, âgés entre 28 et 53 ans, ont été présentés devant le procureur de la République qui les a placés sous mandat de dépôt. Faisant suite aux informations parvenues aux services de police sur les activités suspectes d’un individu au niveau d’un quartier de la ville, les policiers ont vite dressé un plan qui débouchera rapidement sur son interpellation. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs découvrent 37 kilogrammes de drogue (kif traité) et 690 comprimés de Pregabaline et une somme de 247 millions de centimes, revenu des ventes.

Lors de son audition, le prévenu donnera les noms de ses acolytes, qui seront à leur tour arrêtés. Dans la foulée,deux véhicules servant aux déplacements et transport de la marchandise ont été saisis. Présentés devant le parquet, les quatre mis en cause ont été placés sous mandant de dépôt. C’est la première fois que la police procède à une saisie de cette importance. Jusque-là il est question d’interpellation régulière de petits trafiquants de quartier en possession de petites quantités de drogue. Le mois passé, plusieurs dealers ont été interpellés par les services de sécurité à El-Kseur, Aokas et Béjaïa. C’est ainsi que les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya ont mis fin aux agissements de jeunes impliqués dans des affaires d’acquisition et de vente de substances psychiatriques dans certaines quartiers populaires de la ville.