Mettant à l'ordre du jour la nécessité de se diriger vers un ciblage étudié des transferts sociaux, pour accompagner et soutenir l'élan et la nouvelle vision économique, une journée parlementaire a été organisée par le Front El Moustakbel sous le thème: «Accompagnement, par le Parlement, de la politique de réforme de l'aide sociale». À ce titre, le directeur général du budget au ministère des Finances, lâaziz Faïd a affirmé, samedi à Alger, que «les subventions destinées à l'aide sociale avaient dépassé les 5 000 milliards de dinars en 2021. Les subventions pour les prix des produits de base profitaient aussi bien aux ménages pauvres qu'à ceux riches». C'est précisément le fond de la problématique qui entoure cette question délicate, du fait que l'Etat s'est engagé à maintenir le principe de l'aide sociale en toutes circonstances, d'une part, et de relancer l'économie nationale et de rationaliser les dépenses d'autre part. Il apparaît clairement, dans ce cas de figure, que la solution ne peut se trouver que dans l'émergence d'un juste milieu entre les deux orientations, qui se traduirait par l'application de subventions ciblées.

À ce titre, Faïd a estimé que «le problème des subventions publiques généralisées ne se limite pas à l'étendue des dépenses, mais à l'intérêt même de ces dépenses et à leurs effets négatifs par rapport aux objectifs escomptés. C'est face à ce constat qu'a été lancée une évaluation des dispositifs de subventions des produits de base (alimentation, énergie et eau)». Une opération d'une grande envergure, du fait qu'elle permet de dégager les zones où le ciblage pourrait été applicable, en respectant les objectifs économiques. Une tâche compliquée, dans la mesure où le manque de données et d'une cartographie de consommation, hautement nécessaire afin de mettre en place les paramètres de mesure de la pauvreté. Il s'agit d'outils de contrôle et de suivi, qui ne peuvent émerger qu'à travers la généralisation de la numérisation, du simple fait que cette dernière aura le mérite de lutter pour l'éradication de l'activité informelle et du chômage, qui demeurent les obstacles majeurs pour déterminer efficacement les franges de la population éligible à l'aide de l'Etat.

C'est en ces termes que le ciblage des subventions est tributaire d'une stratégie qui repose sur l'établissement de bases juridiques fortes et claires, d'une efficacité sans faille dans l'identification des populations vulnérables, représentant les axes d'une reforme profonde et progressive du système des subventions publiques. Dans ce sens, Faïd a insisté sur le fait que «la couverture financière des subventions généralisées constitue une lourde charge pour le budget de l'Etat en termes d'augmentation des dépenses et de baisse des importations». Ce qui renseigne sur l'incidence du ciblage des subventions sur la relance de l'économique nationale.