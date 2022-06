Baptisé «Essabil», le nouveau produit lancé, ce jeudi, par la Banque nationale d'Algérie (BNA) relevant de la finance islamique, ouvrira la possibilité aux pèlerins de financer leur pèlerinage (Hadj) avec un crédit sans intérêt et disponible sur l'ensemble du réseau d'agences de la BNA. Un nouvel atout pour rapprocher les citoyens du mode de financement islamique, que la BNA présente comme une facilité pour conférer aux hadji la sérénité et la force d'organiser leur Hadj sans stress.

C'est dans ce sillage, que le P-DG de la BNA Lebbou a tenu à expliquer, qu'il s'agit d'«un crédit sans intérêt basé sur le principe du -Kard Hassen- pouvant couvrir jusqu'à 70% des frais du Hadj, notamment les frais d'hébergement, de restauration et de transport, dont le prix du billet d'avion avec un remboursement s'étalant sur 24 mois et un différé de remboursement de 3 mois».

Précisant que «les personnes pouvant bénéficier de ce crédit sont les détenteurs du passeport Hadj, ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants (au profit de leurs parents pèlerins).Il faut dire qu'en plus des produits classiques de la finance islamique relatives aux opérations commerciales, la réalisation des projets, et le crédit de consommation, ce nouveau produit apporte une nouvelle image de la finance islamique, dans la mesure où il entre dans le cadre de la réalisation d'événements importants de la vie des citoyens, tels que le pèlerinage.

Une ouverture de taille qui ne manquera pas de drainer de nouvelles ressources pour la banque, notamment que le produit en question intervient dans une conjoncture marquée par une hausse particulière des frais du Hadj. Effectivement, c'est dans cette optique que lors de la cérémonie de lancement, regroupant les représentant de l'Abef, du Haut conseil islamique (HCI), de l'Autorité charaïque de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique, le membre du Haut Conseil islamique, Mohamed Boudjellal, a assuré que ce produit est «conforme aux préceptes de la Charia islamique, il vient répondre aux préoccupations des pèlerins algériens suite à la hausse des frais du Hadj, due à une augmentation des prix appliqués pour certains services au niveau des Lieux Saints et non pas à une augmentation appliquée par la partie algérienne». Cela étant, il est indéniable que ce nouveau produit est en phase de marquer les esprits des citoyens, du fait qu'il s'articule de la volonté de l'État à intervenir pour résoudre des situations complexes, comme celle de la hausse des tarifs, à travers des solutions impliquant, plusieurs institutions publiques, dans le but d'alléger les procédures et les formalités pour les hadji.

Il y a lieu de convenir que cette initiative acte sans ambiguïté d'un changement notable dans la gestion des grands événements, qui reflète une nouvelle attitude des pouvoirs publics à prendre en charge les préoccupations des citoyens.

Dans ce contexte, la cheffe de la division de la finance islamique de la BNA, Amina Athamnia, a expliqué qu'une convention a été signée avec Algérie poste, permettant de prélever les montants des mensualités directement des comptes CCP, alors que la Banque a également annoncé que «l'ensemble de ses guichets et agences dédiées à l'activité de finance islamique seront ouverts exceptionnellement à partir de samedi, 4 juin 2022, pour recevoir les demandes de financement des pèlerins».