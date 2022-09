Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a reçu, hier en audience, le chef d'état-major des Forces armées de la République du Rwanda, le général d'armée, Jean Bosco Kazura, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Saluant les efforts « ayant abouti à un Rwanda stable et prospère», le chef d'état-major de l'ANP a soutenu que ces efforts doivent «servir d'exemple pour plusieurs pays africains, qui aspirent à la stabilité politique et au développement tous azimuts». Dans une déclaration, Saïd Chanegriha a souligné la nécessité «d'inscrire nos deux institutions dans une réelle volonté à même de nous permettre de développer une coopération pérenne, fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts communs et le renforcement des échanges». Aussi, a-t-il exprimé une entière disponibilité «en matière de concertation sur les différents aspects sécuritaires et d'échange d'expertises dans le domaine technique et de formation». Pour Saïd Chanegriha, cette coopération «entre nos deux armées gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole de coopération militaire, à entériner entre nos deux armées dont la visite d'aujourd'hui constitue un premier jalon pour aboutir à la signature d'un Accord de coopération militaire entre nos deux Institutions». Et de réitérer une volonté «sincère d'unir nos efforts en vue d'atteindre une coopération à la hauteur des aspirations de nos deux peuples» dans la mesure où les relations bilatérales entre les deux pays «sont actuellement empreintes d'excellence, clairement perceptible à travers une volonté commune de contribuer activement à l'instauration de la paix et la stabilité au niveau de notre espace africain». Saluant «le rôle pivot de l'Algérie dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région», le général d'armée, Jean Bosco Kazura, rappellera «l'aide et l'assistance multiforme apportées par l'Algérie aux pays du voisinage» et leur «accompagnement vers une normalisation de leur situation sécuritaire. Pour rappel, en juin dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a remis à Kigali, un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au chef de l'État rwandais, Paul Kagame. L'audience avait mis en évidence la détermination commune des dirigeants des deux pays à bâtir des relations exemplaires et à apporter conjointement leur contribution pour mettre en oeuvre l'agenda continental pour la paix, la sécurité, l'intégration et la prospérité. À cet égard, les deux parties ont «réaffirmé leur attachement au renforcement de l'action africaine commune, à travers la stimulation des cadres de coopération existants et la réunion des conditions nécessaires pour favoriser l'opérationnalisation effective de nouvelles institutions panafricaines dans l'intérêt des peuples du continent. Il a été notamment souligné «la nécessité pour les pays africains d'oeuvrer collectivement pour l'émergence d'un système de gouvernance globale égalitaire et respectueux de la voix de l'Afrique, en vue de l'enrichissement des normes et de la coopération internationales pour la paix et le développement universels».