Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya, et le secrétaire général (SG) du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap), Belkacem Felfoul, ont salué, mardi, les décisions du président de la République, portant augmentation du point indiciaire dans la Fonction publique et la réduction de l’impôt sur le revenu global (IRG). Les deux responsables se sont félicités, note un communiqué du ministère, « des décisions du président de la République, portant augmentation du point indiciaire dans la Fonction publique et la réduction de l’IRG, dans le souci de préserver le pouvoir d’achat des citoyens ». La rencontre, tenue au siège du ministère, qui intervient « en concrétisation des orientations du président Tebboune, relatives au renforcement du dialogue avec les partenaires sociaux, est un outil fondamental et efficace adopté par le ministère du Travail pour instaurer la culture du dialogue et de la concertation », estime la même source.La rencontre a été, également, « l’occasion d’évoquer les préoccupations des personnels de la Fonction publique, notamment les corps communs, considérés comme étant le socle des autres secteurs administratifs ».Ont été abordées, lors de la réunion, « des questions liées au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale », indique le communiqué, relevant « la disposition du ministre à examiner les propositions visant l’amélioration des conditions générales dans le monde du travail ».Ont assisté à cette réunion, les membres du Bureau national du Snapap, l’inspecteur général du travail et le directeur des relations de travail.