Le périple oriental de Ramtane Lamara a remis au goût du jour des sujets que les pays de la Ligue arabe voudraient éviter pour, pensent-ils, une meilleure intégration dans la mondialisation. Beaucoup d'États de la région, ont en effet admis, sans vraiment résister, la domination américaine sur le Proche-Orient et donnent l'impression d'accepter un peu trop facilement la soumission du Maghreb, histoire de donner corps au Grand Moyen-Orient, initié par le républicain Bush père, développé par le démocrate Clinton à coups d'agression et d'embargo ciblant les régimes réticents.

L'oeuvre destructrice de l'Occident dans tout le Monde arabe n'a pas atteint tous ses objectifs. La politique de normalisation participe de la même logique d'asservissement des peuples arabes, histoire d'empêcher toute velléité de résistance qui viendrait des sociétés. En tenant les Palais, Israël tient le coeur du pouvoir et entreprend doucement mais sûrement à en faire des États vassaux. L'exemple marocain est édifiant à plus d'un titre. La récente visite du chef d'état- major de l'armée israélienne et son attitude devant les gradés marocains témoignent d'une volonté du degré d'avilissement du Makhzen qui ne fait rien d'autre que d'offrir le Maroc à Israël sur un plateau d'argent. Il est clair que l'opération domination de la région Moyen-Orient Afrique du Nord avance selon un agenda tracé par Israël, soutenu par l'Occident et validé par des États de la région.

Face à cette déferlante sioniste sur le Monde arabe qui date de plusieurs décennies, des pays arabes qui avaient initié dans les années 70 le Front du refus (Algérie, Syrie, Irak, Libye et le Yémen du sud), conservent pour certains, la même détermination de faire barrage à l'envahisseur israélien. La donne a certes évolué et pas en faveur du Front du refus, mais on retiendra la volonté exprimée par les présidents syrien et irakien. Les deux hommes qui ont reçu, ces derniers jours, le ministre algérien des Affaires étrangères, ont tenu des discours favorables à la solution de deux États, en accord avec la proposition saoudienne «La terre contre la paix», approuvé par un Sommet de la Ligue arabe en 2002. C'est d'ailleurs la mouture que défend Ramtane Lamamra dans son périple moyen-oriental. La démarche algérienne n'est donc pas en rupture avec le souhait arabe, notamment au niveau populaire.

L'entêtement algérien à faire figurer le dossier palestinien à l'ordre du jour du prochain Sommet arabe d'Alger ne relève pas d'une quelconque volonté de confirmer les divisions entre États. Bien au contraire, la démarche algérienne poursuit l'objectif de stopper la machine israélo-américaine du Grand Proche-Orient, convaincue que la finalité de l'opération est la disparition pure et simple, pas seulement de la Palestine, mais de tout le Monde arabe. Le propos de Ramtane Lamamra est on ne peut plus clair à ce sujet. Il est urgent, assène-t-il, de retrouver une unité arabe face à un très grave danger qui menace la culture arabe dans toute sa diversité.

Le chef de la diplomatie algérienne traduit sur le terrain une position ferme adoptée par le président Tebboune concernant la cause palestinienne. L'on a, en effet, toujours entendu le chef de l'État exprimer un soutien sans faille aux Palestiniens qui s'est traduit par des aides financières octroyées publiquement et des invitations adressées au président palestinien. Plus encore, en réunissant à Alger le chef de l'État Mahmoud Abbas et le leader du Mouvement Hamas, le président de la République a donné un signal fort au peuple palestinien et au-delà à toute la société arabe. Les gestes multiples de Abdelmadjid Tebboune disent la détermination de l'Algérie, peuple et État, à poursuivre la lutte jusqu'à la libération de la Palestine.