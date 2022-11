Contrairement aux années précédentes, la célébration du 1er Novembre, 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, Annaba a vécu une nuit riche en couleur et en émotions. Le rassemblement des autorités locales à la place des Martyrs, où a eu lieu la levée de l'emblème national, suivie de l'hymne national et des coups de canon à la mémoire des martyrs de la révolution 1954-1962, a été marqué par une présence record de citoyens. Signe témoignant du patriotisme algérien.

En effet, après une longue absence, les habitants d'Annaba retrouvent une célébration digne de leur révolution. Un événement presque disparu du calendrier de cette wilaya qui, durant des années, s'est limité à la levée des couleurs suivie de l'entonnement de l'hymne national. Ce 1er Novembre 2022 a pris une autre dimension, marquant, d'une part, la symbolique de cette date glorieuse de l'histoire d'Algérie, et, d'autre part, l'attachement citoyen à la mère patrie. Une occasion de rappeler, notamment à la nouvelle génération, les affres du colonialisme mais, surtout, les sacrifices des glorieux chouhada et des moudjahidine. Sur les lieux, des troupes folkloriques et les Scouts musulmans algériens, entre autres, ont sillonné le cours de la Révolution sous les chants patriotiques qui ont retenti dans toute la wilaya. Le Théâtre régional d'Annaba a cédé sa scène à l'opérette Hammat El Majd, glorifiant la révolution du 1er Novembre 1954. Conçu et présenté par des professeurs de l'Institut régional de musique et de l'École municipale de musique d'Annaba, cette oeuvre artistique de haut niveau a suscité l'admiration de la nombreuse assistance, dont les pouvoirs locaux de la wilaya d'Annaba. La soirée a été également dédiée aux chants patriotiques, aux danses expressives et aux récitations de poésies, dont les adeptes ont été bien gâtés. Notons que ces activités culturelles se poursuivront durant les prochains jours, afin de permettre à un large public d'en profiter. Outre les activités culturelles, la wilaya d'Annaba vit, depuis plusieurs jours, au rythme des actions sociales. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont procédé à la mise en service d'équipements d'utilité publique, dont des distributeurs automatiques de billets, d'Algérie poste. Le mobilier urbain a été inauguré dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration des prestations de services. Autre action caractérisant la commémoration de la révolution du 1er Novembre 1954, la distribution de 4389 logements de plusieurs types.