Les éléments du service régional de lutte contre la détention, la vente, le transport de résine de cannabis, de drogue dure et de substances psychotropes, sis la commune d'El Hadjar, ont arrêté un narcotrafiquant et saisi une quantité de résine de cannabis, estimée à 20,800 kg de résine de cannabis, a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya d'Annaba. Aux termes de cette opération et outre la saisie de la substance narcotique, ont, également, été saisis deux téléphones portables et une voiture touristique servant au transport de la drogue.

Sans donner trop de détails sur l'affaire, la même source a souligné qu'il s'agit d'un individu activant au sein d'un réseau national de narcotrafic, dont les ramifications s'étendent à plusieurs wilayas de la région Est du pays. Soumis aux mesures judiciaires d'usages en pareil cas, âgé de 31 ans, le narcotrafiquant a été déféré par-devant le procureur de la République de la circonscription de compétence territoriale, a conclu le même communiqué.