La commission de la wilaya de Constantine, chargée du recensement des pertes agricoles causées par ces incendies ayant ravagé la ville durant la saison estivale procèdera prochainement à la réception des dossiers des agriculteurs affectés par les sinistres. Rappelons dans ce contexte qu'au moins 22 wilayas ont été touchées par ce drame causant d'énormes pertes aux citoyens. Ces derniers vont pouvoir bénéficier d'une indemnisation accordée par l'État sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les autorités de la tutelle ont déjà été saisies par la direction de la conservation des forêts de la wilaya de Constantine, lesquels ont envoyé des rapports bien ficelés comprenant entre autres les statistiques concernant toute la situation ainsi que son évaluation financière en attendant la réponse de la tutelle et les procédures à suivre pour l'indemnisation des victimes de ces incendies, notamment les agriculteurs et les apicultures qui seront dédommagés en nature par la direction des services agricoles et par des ruches.

La wilaya de Constantine a subi depuis le début du mois de juin jusqu'au 24 août courant des incendies, selon les communiqués de la protection civile, surtout au niveau de la forêt «Drâa Ennaga», qui ont ravagé respectivement 83 ha de surfaces forestières, 600 ha de broussailles, deux hectares de reboisement en cours, environ 2 063 oliviers à travers quatre communes (El Khroub, Ibn Badis, Zighoud Youcef et Ain Smara), 3 000 arbres et 1 063 ruches d'abeilles. Concernant le profil des victimes qui sont toutes des personnes privées, la même source a relevé notamment deux investisseurs au niveau de la commune d'Ibn Badis qui ont perdu leur système d'irrigation goutte-à-goutte, avant de conclure que la Conservation des forêts a enregistré 18 autres incendies sans aucune perte.

Les derniers chiffres établis par les services de la protection civile concernant les incendies font état d'après le dernier communiqué sur les 24 heures de 0,8 ha quelques arbres et de la brousse. Il a fallu 3 camions citernes et 9 pompiers pour venir à bout des feux. Le plus important feu qu'à connu Constantine durant la période estivale a été enregistré à la forêt de Djebel El Ouahch. Le sinistre s'est imposé comme un tyran qui a ravagé tout sur son passage. La température avait atteint les 45 ° à l'ombre. Durant trois jours ce fut un moment où même l'oxygène manquait dans l'air. Les feux ont consumé une des plus belles forêts de la région. Un groupe de citoyens s'est même déplacé depuis la wilaya de Khenchela qui avait vécu le même drame pour venir en aide aux 431 pompiers qui n'ont pas connu de repos durant plusieurs jours. Le sinistre a contraint l'ex-wali de Constantine, Ahmed Abdelhafid Saci, à se déplacer sur les lieux pour constater l'énorme hécatombe laissé par le feu qui avait pris naissance à Kehf Lakhel. La protection civile de Constantine a dû faire appel aux directions des wilayas limitrophes d'Oum El Bouaghi, Mila, Sétif et Batna pour arriver au bout du sinistre en déployant pas moins de 70 camions-citerne.

L'Armée nationale populaire, la Gendarmerie nationale, les gardes forestiers et le directeur de la protection civile étaient également sur le terrain ainsi que d'autres responsables. Le sinistre a pris auparavant dans la localité de Laouder dans la commune de Didouche Mourad. Vu la direction du vent, cela a aidé les flammes à se propager vers la forêt de Djebel El Ouahch au chef-lieu de wilaya. Il est à noter dans ce contexte que la Conservation des forêts a mis en oeuvre un plan d'urgence pour le reboisement des zones affectées par les incendies à partir du mois d'octobre prochain, qui sera précédé par des opérations de réhabilitation et de nettoyage à compter de la journée d'avant-hier, avec la participation de nombreux acteurs de la société civile.