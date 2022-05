«Nous allons passer, à partir du début du mois de juin, au programme quotidien d'alimentation à 100% en eau potable de l'ensemble des localités composant la wilaya d'Oran», a indiqué le directeur adjoint de la Société des eaux d'Oran (Seor), Lahouari Khodja. Il a ajouté que «le taux actuel de couverture d'alimentation et de couverture des besoins des habitants d'Oran est de 70%, fonctionnant selon un plan de distribution quotidienne d'une plage horaire de 16 a 18h».

La même source a fait savoir que «la wilaya d'Oran est alimentée, en eaux superficielles à partir de deux zones, Mostaganem et Relizane, et à l'Ouest à partir du barrage de Bougherara et de Sekkak, dans la wilaya de Tlemcen».

Le cratère de Siwa, stockant pas moins de six millions de m3, alimente la wilaya d'Oran à hauteur de 10 000 m3/jour. Idem pour les barrages de Kerrada et de Chélif du couloir géant Mostaganem-Arzew-Oran, de capacité de 80 millions de m3, alimentant

la wilaya d'Oran à hauteur de 150 000 m3/j. La station de dessalement d'El Mactaa, produit quotidiennement 300 000 m 3/j dont 200 000 m3/ sont pompés vers la wilaya d'Oran, tout comme la station Kahrama, à Arzew, produisant quotidiennement 86 000m3 dont 55 000 sont destinés à l'AEP d'Oran. La production de la station de Chatt El Hilal, à Aïn Témouchent, tourne entre 150 000 et 200 00 m3 dont 50% dont destinés à Oran.

À cela s'ajoutent les eaux de dessalement produites localement, très précisément par les trois stations monobloc de la corniche d'Oran, estimées à 2 000 m3/jour, en plus des forages et des puits produisant environ 22 000 m3/jour. Selon le directeur adjoint de la Seor, la wilaya d'Oran est alimentée à raison de 530 000 m3/ jour.

La même source a annoncé «l'augmentation de production en eau potable pour les quatre communes d'Aïn El Türck et de Boutlélis».

Implantée à l'extrême est de la wilaya d'Oran, en allant vers celle de Mostaganem, la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactaâ tourne à plein régime. Sa production est à son summum, après avoir fait, le 4 mai dernier, l'objet de réhabilitation de grande envergure. «Sa production a atteint les 300 000 m3 par jour», a indiqué le directeur local des ressources en eau, Moussa Lebgaâ. Il a ajouté qu'«avec ce volume atteint, vendredi soir, les objectifs tracés dans le cadre de l'opération de réhabilitation ont été atteints», expliquant que «ce volume de production quotidien permet à la wilaya d'Oran de gérer aisément ses besoins en matière d'alimentation en eau potable», d'autant que la saison estivale et les Jeux méditerranéens sont à quelques jours, d'où le déploiement de tous les moyens devant alimenter cette wilaya touristique, en plus d'être consommatrice de grandes quantités d'eau, aussi bien au niveau des ménages que sur le plan des unités industrielles.

La rénovation de la station a été décidé dans le but de porter sa production de 230 000 à 300 000 m3/jour. «Localement, l'on vise la production allant entre 360 000 et 380 000 m3/jour vers la fin du mois de mai», a-t-on expliqué. La SPA de dessalement d'El Mactaâ avait signé, en novembre 2021, un contrat avec le groupe international Dar El Hendasa, afin d'assurer les études, le conseil et le suivi du projet la réhabilitation de cette infrastructure pour atteindre sa capacité de production optimale, estimée à 500 000 m3/j à l'horizon 2024 et améliorer la qualité de l'eau potable.