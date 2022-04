«Terrorisme et trahison: deux faces d'une même médaille». C'est sous ce titre que le dernier numéro de la revue El Djeich a consacré son éditorial à la lutte antiterroriste et les résultats probants obtenus par les éléments de l'Armée nationale populaire au niveau de la 5e Région militaire, lors d'une opération minutieuse où le renseignement bien exploité a permis de couper l'herbe sous les pieds des résidus d'Al Qaïda au Maghreb islamique. Ces résultats remarquables, souligne l'éditorialiste, ont été possibles «grâce à des efforts soutenus traduisant une volonté d'acier d'éradiquer ce phénomène étranger aux valeurs de notre religion et de notre société». Faisant référence à l'opération de Skikda, l'éditorialiste met en valeur «l'efficacité de l'approche adoptée par l'ANP en matière de lutte contre le terrorisme, l'efficacité opérationnelle des éléments de nos Forces armées, ainsi que la ferme volonté qui les anime afin d'éradiquer les résidus des groupes terroristes». L'auteur ne manquera pas, d'ailleurs, de revenir sur le déplacement du chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, sur les lieux de l'opération militaire, dans la wilaya de Skikda, la qualifiant «d'expression de sa volonté de veiller personnellement au suivi sur le terrain des efforts acharnés déployés par les éléments de l'Armée nationale populaire, qui font vaillamment face aux groupes terroristes en les poussant dans leurs derniers retranchements afin de les éradiquer». Cette visite, a-t-il noté, «a permis au général de corps d'armée de s'enquérir de l'état de disponibilité des unités versées dans la lutte contre le terrorisme, comme elle a été l'occasion de féliciter les éléments ayant participé à l'opération, de rendre hommage à leur courage et à leur gestion de la situation, avec professionnalisme». Pour l'éditorialiste « il ne fait aucun doute que notre vaillante armée, qui a foi en le caractère sacré et en la pureté de cette terre, ainsi qu'en la souveraineté de son peuple sur sa terre, continuera sur la même voie jusqu'à ce que chaque centimètre de notre pays soit débarrassé de ces groupuscules qui ont dévié et se sont fourvoyés dans les méandres du péché et du crime». L'auteur assure que «ce travail énorme, que n'ont de cesse d'accomplir nos Forces armées, sera complété par la neutralisation des résidus du terrorisme et de ses idées destructrices». Un fait réalisable, selon l'éditorialiste, en «dévoilant les menées des traîtres et les basses besognes auxquelles ils s'adonnent ainsi que leur tendance à exploiter la naïveté de certains afin de les influencer et les recruter dans un projet infernal visant à saper les fondements de l'État et de ses institutions, y compris l'Armée nationale populaire». Dans ce contexte, il assure que «l'ANP est assez forte pour ne pas se laisser atteindre par de telles tentatives méprisables, orchestrées par des personnes égarées ayant choisi de s'engager clairement dans des actes subversifs contre notre pays et ses institutions, avec l'aide de certaines puissances étrangères connues pour leur hostilité avérée envers notre pays», notamment sur le fait que «le peuple algérien découvre les détails d'un autre complot ourdi contre notre pays depuis l'étranger et orchestré par une organisation terroriste dont les têtes pensantes ont recours à des méthodes viles et lancent des campagnes hostiles, traduisant une profonde rancoeur envers l'Algérie et son peuple». Pour l'éditorialiste, «c'est pourquoi nous devons nous inspirer des leçons profondes et des exemples significatifs des sacrifices des chouhada de la révolution libératrice et du devoir national qui ont fait don de leur vie pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté nationale». Enfin, l'éditorialiste assure que «le Haut commandement de l'Armée nationale populaire continuera de veiller au développement du système de défense de nos Forces armées pour garantir la disponibilité opérationnelle permanente», et ce «en rehaussant leurs capacités de combat au plus haut niveau et en les entourant de tout ce qui est de nature à assurer la promotion des compétences pour être à même de repousser toute menace», conclut l'auteur.