Cela ne veut pas baisser! Après deux semaines de jeûne, la mercuriale demeure à un haut niveau. Les prix des fruits et légumes continuent de faire mal au budget des ménages. La fameuse pomme de terre, aliment phare de la table des Algériens, symbolise cette flambée. Son prix reste au-dessus de la barre fatidique des 100 dinars le kilogramme. La moyenne tourne autour de 120 dinars le kg. À certains endroits, elle a même atteint les 140 dinars, voire 170 dinars dans une grande surface de la capitale. Les commerçants justifient cette situation par le...mauvais temps. «Il a plu, les agriculteurs n'ont pas pu accéder à leurs champs pour la récolte», assure la majorité d'entre eux. Un vieux disque que l'on nous ressort à chaque épisode pluvieux, sauf que les prix sont presque les mêmes depuis le début du mois de Ramadhan, à l'exemple de la salade qui n'arrive pas à baisser au-dessous des 200 dinars. Même topo pour la courgette qui est vendue à plus de 130 dinars le kg. La tomate est,pour sa part, aussi volatile que les cours du pétrole. Sur certains marchés, elle coûte moins de 100 dinars le kg (entre 80 et 90 dinars) alors que sur d'autres elle se maintient aux alentours de 120 dinars. La carotte est l'arbre qui cache la forêt. Ses prix ont connu une «chute» libre. Elle est vendue entre 60 et 70 dinars le kilogramme contre 100 dinars la semaine dernière. Que dire alors de la banane qui a baissé de moitié en moins d'une semaine. Ce fruit exotique, très apprécié par les Algériens, est passé, en quelques jours, de 850 dinars le kilogramme à 360 dinars le kilogramme, se stabilisant aux alentours de 400 dinars. Une forte baisse qui est due aux descentes des services de sécurité qui ont saisi, la semaine dernière, 1200 tonnes de cet aliment. Elles étaient stockées dans des chambres froides pour créer un manque sur le marché, en cette période de forte demande, et ce afin de pousser les prix à des niveaux qui frôlent l'indécence. Cette baisse significative prouve, encore une fois, que la mafia de la spéculation fait la pluie et le beau temps sur les marchés des fruits et légumes. «Nous sommes face à un cartel bien organisé. Il dirige les circuits de vente et de distribution, ce qui lui permet d'imposer à sa guise, les prix sur le marché», souligné Hacène Menouar, président de l'association El Amane, joint, hier, par téléphone. Ce consumériste rappelle que les perturbations sur le marché datent d'avant le mois sacré du Ramadhan, «ce qui dénote la mainmise de cette mafia sur le marché», ajoute-t-il, très en colère, non sans rappeler que les hausses du Ramadhan sont presque une «tradition» dans le pays. Sauf qu'habituellement, les choses reviennent à la normale dès la deuxième semaine du mois sacré. Que se passe-t-il donc cette année?