Des tentatives d'introduction de plus de 14 quintaux de kif traité via les frontières avec le Maroc ont été déjouées, durant la période du 28 septembre au 4 octobre, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP). « Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors de diverses opérations exécutées à travers les Régions militaires, 69 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogues provenant des frontières avec le Maroc », indique l’ANP dans un communiqué. « 14 quintaux et 39 kilogrammes de kif traité ainsi que 462 598 comprimés psychotropes ont également été saisis », ajoute la même source.