Le secrétaire général du FLN, Abou El Fadl Baâdji a indiqué, avant-hier, que «la date du onzième congrès sera annoncée après la finalisation de tous les préparatifs, qui pourraient intervenir en fin novembre». Baadji qui s'est exprimé en marge d'une réunion regroupant les responsables chargés de superviser l'installation des comités de wilaya, préparatoires au 11e congrès, a réitéré que la tenue des congrès régionaux du parti aura lieu à la deuxième quinzaine du mois d'octobre prochain». Cinq avant-projets de documents du congrès seront soumis au débat lors de ces conférences régionales. Il a affirmé dans ce contexte que «les préparatifs au prochain congrès se déroulent dans le calme et à un rythme conforme aux textes réglementaires du comité central tenu en août 2020». Pour le patron du vieux parti, «il est impératif d'éviter les erreurs des précédents congrès du parti en optant pour l'élection des délégués au prochain congrès de manière démocratique, au lieu de leur nomination». À ce propos, il a affirmé que «désormais le FLN n'est plus géré par téléphone comme auparavant...». «Depuis mon arrivée à la tête du parti je n'ai subi aucune pression de la part d'une telle ou telle partie», a-t-il soutenu., ajoutant «aujourd'hui, le FLN ne se distingue pas d' autres partis, et faisant même parfois l'objet d'injustice...». Il a rappelé que «le parti a réactivé sa commission de discipline pour traiter des cas de ceux qui ont tenté de casser le parti, en se portant candidats aux législatives anticipées et aux élections locales anticipées, sur des listes rivales». Le SG avait évincé des rangs du parti plusieurs cadres, dont des députés, sénateurs et militants en raison de violation des textes régissant le parti.

Certains se sont présentés sur des listes indépendantes lors des élections précédentes, tandis que d'autres ont participé à l'assaut contre le siège du parti...etc.

S'agissant des élections partielles anticipées en Kabylie, il a soutenu que «son parti est prêt à participer à cette échéance, prévue le 15 octobre prochain au niveau de six communes dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa». Il a ajouté que «le FLN a procédé au retrait des formulaires». Par ailleurs, des changements seront introduits dans le règlement intérieur et les statuts du parti. Dans ce sens, la manière d'élire le secrétaire général à la tête du parti s'est posée lors des discussions sur les préparatifs des prochaines assises du parti. Ainsi, affirme-t-on le choix du futur homme fort du FLN peut être du ressort des congressistes alors qu'il relevait constamment du comité central. Pour les partisans de cette option, est «le meilleurs moyen pour s'affranchire du dictat des membres du comité central(C.C)». Le 11e congrès du FLN devait avoir lieu en avril 2020. Le parti compte également supprimer le poste de président du parti de ses statuts» indique-t-on. Rappelons que le poste de président d'honneur de l'ex-parti unique, a été occupé par le défunt Abdelaziz Bouteflika de 2005 jusqu'à sa chute en 2019. Revenir au principe d'une seule kasma par communes et d'une seule mouhafadha par wilaya, «est une question entérinée» également dans le sillage des préparatifs du 11e congrès. En outre, la direction du parti s'est attelée à supprimer une multitude de mouhafadhas et des kasmas «parallèles» héritées du temps de l'ex-SG du FLN, Amar Saâdani. D'autres changements, liés au renforcement de la discipline au sein du parti sont également prévus, a-t-on précisé. Enfin, le nombre des membres du comité central, qui est actuellement de l'ordre de 450, sera aussi revu à la baisse.