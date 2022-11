Dans cet entretien, le commandant Abdelkrim Tifest, chef de département de l'établissement de développement de l'industrie de véhicules Ediv de Tiaret affirme que «l'entreprise est engagée à développer le tissu de la sous-traitance en Algérie. En plus de l'objectif de contribuer à la diversification du produit national et à la réduction de la facture de l'importation, notre forte industrie militaire exporte les produits issus de ses diverses unités de fabrication et développe et maintient un taux d'employabilité important». Cet entretien a été réalisé en marge de la 7e édition du Salon international de la sous-traitance (Algest 2022).

L'Expression:Le groupe Snvi a été mis sous tutelle et transféré à l'Epic Ediv, le 3 novembre 2021. Quel bilan après une année de la récupération de ce groupe par le MDN?

Commandant Abdelkrim Tifest: Nous Nous sommes engagés pour redonner un nouveau souffle à la Snvi, dont nous avons préféré garder le sigle et les travailleurs au nombre de près de 6000. L'Epic Ediv est une entreprise publique industrielle et commerciale. Son siège social est basé à la Zone industrielle de Aïn Bouchekif- Tiaret. Notre mission est la conception, la fabrication, et la commercialisation et soutien après-vente de camions et de différents types de véhicules et matériels tractés. Nous sommes constitués de six entreprises, dont la Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB), la Société algérienne de production de poids lourds (SAPPL-MB). En plus de l'Epe de véhicules industriels et utilitaires de Rouiba (V.i.u.r),on produit des camions de 6.6 à 26 tonnes de poids total en charge, des tracteurs autocars et des autobus. L'établissement est doté de trois centres de production, le premier spécialisé dans le montage de tôlerie, le deuxième dans le montage de camions. Le troisième centre de montage d'autocars et d'autobus, et de la fabrication de pièces en polyester, et sellerie dont la capacité installée est de 4500 par an.

L'Epe Carrosseries Industrielles de Rouïba (C.I.R), fabrique des équipements industriels portés et tractés tels que des plateaux, des bennes, des citernes à eau, des citernes d'hydrocarbures, des remorques ainsi que des équipements spéciaux d'assainissement et voirie, de lutte contre l'incendie et des caisses pour chassis mécanisés pour minibus et minicars. Sa capacité installée est de 8 500 produits par an. L'Epe carrosseries véhicules industriels légers de Tiaret (Cvilt), est spécialisée dans la conception et la fabrication de carrosseries industrielles portées et tractées dans les gammes suivantes: plateaux, bennes, citernes à eau, citernes d'hydrocarbures, cocottes à ciment, Porte- engins, fourgons frigorifiques/standards et véhicules spéciaux. Sa capacité installée est de 9.000 produits par an. Quant à l'Epe entreprise rénovation véhicules industriels (Ervi), celle-ci offre à nos clients des prestations permettant la remise à niveau technique des produits de la gamme Snvi et autres. Cette prestation qu'est la rénovation permet de remettre les véhicules à des niveaux de fonctionnement et de performance qui n'ont rien à envier à ceux des produits neufs.

Les investissements lancés ont permis une amélioration des capacités de production et d'obtenir une valeur ajoutée significative, laquelle a renforcé la présence de l'industrie militaire mécanique sur les marchés locaux et le marché mondial. Nous avons aussi, un réseau commercial qui s'étend sur 12 unités à travers le pays, qui font de la maintenance, la vente directe de pièces de rechange et la rénovation de véhicules et ont fait du multimarques.

Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les exportations de l'Epic Ediv?

Nous exportons vers la Russie, l'Irak, la Libye, la Tunisie, le Sénégal le Mali, le Niger, le Gabon, le Congo, et la Zambie.

Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a fixé l'objectif d'atteindre un taux d'intégration de 10 à 15%. Quel est le rôle de l'industrie militaire dans l'atteinte de cet objectif et du rôle de l'Ediv?

Les industries militaires sont engagées dans le cadre de la dynamique de relance de l'économie nationale et la participation à la promotion du produit local, la fabrication et la rénovation du matériel. Et notre entreprise est évidemment inscrite dans cette logique. Nous privilégions les produits fabriqués avec la main-d'oeuvre algérienne qui entre dans l'industrie mécanique, et cela se reflète à travers la participation au Salon d'aujourd'hui et des autres foires de production nationale et internationale, où nous sommes fiers d'exposer des produits fabriqués par des Algériens. En fait, notre participation à ce salon a deux objectifs. C'est un salon de sous-traitance, et on est là comme un receveur d'ordres; nous avons un savoir-faire et un métier. Que cela soit celui de la mécanique ou de l'assemblage, dans le domaine du véhicule industriel. Et nous sommes aussi donneurs d'ordres, puisque ça nous permet de rencontrer des sous-traitants locaux qui peuvent nous apporter un savoir-faire que nous n'avons pas, ou faire valoir nos procédés, nos produits et de ce fait, participer pour sortir de la dépendance de l'importation.

Quelle est votre appréciation sur les différentes composantes de véhicules fabriqués en Algérie et présentes à ce salon? Et comptez-vous nouer des partenariats?

Nous sommes là pour rassembler et rallier les acteurs de notre tissu industriel mécanique. Nous avons déjà pu approcher quelques sous-traitants locaux qui fabriquent des composantes dont l'entreprise est à la recherche, pour pouvoir les intégrer. Je profite de votre question pour lancer un appel aux sous-traitants algériens. Qu'ils soient du secteur public ou privé, les portes de l'Ediv sont ouvertes et ils sont les bienvenus.

Justement, mon commandant, qu'en est-il du nombre des sous-traitants qui sont partenaires avec l'Ediv? Et quelles sont les filières concernées par votre appel?

Le nombre de nos partenaires locaux dépasse la centaine. Pour ce qui est des fournisseurs publics, nous travaillons avec l'EMO, ZF Algérie, L'Enap, Enapec, l'Anabis, Africaver, en plus de Naftal avec qui nous sommes prestataires. Le reste est constitué de fournisseurs privés. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, je dirais que nous sommes particulièrement intéressés par les composants qui rentrent dans les différentes industries mécaniques, ceux de la filière sidérurgique, de l'industrie du câblage et de la peinture.