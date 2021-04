L'émission de «l'invité de la rédaction», d'hier, de la chaîne 3 a été consacrée aux questions sécuritaires. Hacene Kacimi, expert des questions sécuritaires, migratoires et du Sahel, a été l'hôte de ladite émission pour répondre à l'actualité qui caractérise les frontières de notre pays et le Sahel qui s'est transformé en une véritable poudrière au niveau de la sécurité régionale de l'Algérie.

À ce propos, l'invité Hacene Kacimi a abordé dans ses réponses plusieurs thèmes brûlants et des questions internes en étroite relation avec la sécurité du pays et les enjeux relatifs aux visées déstabilisatrices via des organisations à caractère communautariste et islamiste.

Dans ce sens, l'expert a souligné que «nous assistons depuis quelques semaines à la recrudescence des actes subversifs en Algérie», a-t-il signalé.

Cette réponse vient élucider les menaces qui guettent le pays depuis quelques mois d'une manière manifestes à travers des nébuleuses et des organisations obscures visant la sécurité et la stabilité du pays. À ce propos, l'expert des questions sécuritaires, migratoires et du Sahel, Hacene Kacimi, a précisé que «cela est l'oeuvre de certaines organisations radicales et extrémistes», visant l'organisation islamiste Rachad et le mouvement séparatiste Mak.

L'expert affirme d'une manière on ne peut plus claire qu'il y a «des risques d'embrasement d'une manière probable, qui sont localisés et dans certaines parties du pays», et d'ajouter «les révélations qui ont été publiées dernièrement sont sérieuses et on doit absolument les prendre en charge», a-t-il rétorqué.

Quant au travail de propagande au niveau des réseaux sociaux par certains groupes qui tentent de sous-estimer et banaliser les révélations à propos des menaces et des plans de déstabilisation du pays par des organisations radicales et extrémistes, le spécialiste des questions sécuritaires, migratoires et du Sahel, Hacene Kacimi, a expliqué et a fait dans la pédagogie politique pour montrer que cette «diversion» au niveau des réseaux sociaux est conçue de la sorte pour bien éberluer et désorienter la population qui s'adonne et qui est vulnérable à ce genre de manipulation mensongère. Pour étayer davantage la question, Hacène Kacimi a précisé que «quand il y a une atteinte à la Sécurité nationale, nous assistons toujours à une réalité que ceux qui sont derrière ces mouvements de manipulation où la mise en place de la logistique très importante et très puissante en matière de communication pour faire admettre un certain nombre de fake news comme étant des vérités et des informations crédibles», a-t-il souligné. L'enjeu de la sécurité a été élucidé à travers l'analyse de la situation politique du pays, c'est là un indice d'une menace dont la lutte devrait prendre en considération les nouvelles technologies de l'information et de la communication selon l'expert Hacène Kacimi. La guerre de quatrième génération «est une guerre invisible et transparente où l'ennemi n'est pas celui des guerres classiques et conventionnelles, même si l'Algérie sur ce plan à toute la force dissuasive pour contrer tout ennemi et danger en la matière», a-t-il attesté. Pour la première fois, un expert en sécurité aborde la question de la menace et les risques qui guettent le pays en se référant cette fois à des précisions et au choix des connotations y' afférentes.Le spécialiste Hacène Kacimi plaide pour une démarche politique dont le dialogue doit être la recette idoine loin de toute forme de recours à la solution de facilité, à savoir la violence et la logique de l'affrontement. Mais l'expert des questions sécuritaires affirme que l'Algérie est en train de faire face à des « révolutions colorées» comme c'était le cas dans les pays de l'Est. L'enjeu est de taille, il ne faut pas sous-estimer le danger et les risques d'une déstabilisation majeure du pays en ciblant son unité et sa cohésion interne.