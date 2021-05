Issue d'une famille révolutionnaire, Samia Moualfi, docteur en droit, avocate agréée à la Cour suprême et auprès du conseil d'Etat, se lance dans la course briguant un poste au prochain Parlement sous les couleurs du FLN, à Béjaïa. Mariée et maman de deux enfants, elle se lance dans une bataille électorale des législatives, première du genre de la Nouvelle Algérie. Militante du parti du FLN, de la kasma de Sidi Aïch depuis 1994, elle devient députée du même parti entre 2002 et 2007 et s'inscrit dans la commission juridique. L'ascension de cette avocate de renom régional et national, ne s'arrête pas là puisque par la suite elle intègre le bureau politique et le comité central avec d'autres fonctions importantes au sein du Front de Libération nationale. Dans le domaine associatif, l'avocat sera membre du mouvement mondial «Win WithWomen». Elle effectue de fréquents voyages aux USA, au Royaume-Uni et dans les pays arabes (Egypte, Koweït, Liban, Maroc, Tunisie) pour assister à des ateliers ou donner des conférences sur le thème de la participation des femmes dans la vie politique, la présence des femmes dans les assemblées élues, la violence envers les femmes, le harcèlement sexuel, les droits socio-économiques des femmes, les droits de l'enfant en Algérie et les réformes en Algérie. Dans cet entretien express, elle nous livre ses appréciations et ses espoirs.

L'Expression: Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à vous présenter aux élections législatives anticipées?

Samia Moualfi: Forte de mon expérience professionnelle d'avocate et de mes recherches dans le domaine juridique en qualité de docteur en droit ainsi que de mes connaissances de la situation sociale dans mon pays à travers mes activités dans les associations dont je suis membre bénévole, j'apporterai ma contribution à l'édification d'un Etat prospère et moderne en harmonie avec les exigences de ce XXIème siècle. Une fois élue je serai à la fois une force de proposition dans le domaine législatif et une courroie de transmission entre le pouvoir exécutif et le terrain social dont je suis habituée.

Quelle est votre appréciation de la situation politique tant au niveau national que local, notamment à Béjaïa?

Notre pays doit redémarrer et a besoin pour cela d'une stabilité sans laquelle ni investissements ni réel développement ne sont envisageables. C'est pour cela que l'entame d'un dialogue constructif et persuasif, mais surtout sincère avec notre jeunesse et les forces vives du pays est un préalable à l'adhésion citoyenne qui reste primordiale dans tout processus pour améliorer la situation du pays dans de nombreux secteurs.

Que comptez-vous apporter pour la wilaya de Béjaïa une fois élue?

J'agirai sur trois axes prioritaires: premièrement je sillonnerai la wilaya pour dialoguer en permanence avec les acteurs de la société civile, deuxièmement je serai à proximité du citoyen afin de recenser ses manques et ses réels besoins pour pouvoir agir au niveau de l'Exécutif et troisièmement je serais à l'écoute et j'encouragerai les opérateurs économiques à développer l'investissement productif dans la wilaya de Béjaïa qui reste le seul remède au chômage endémique qui y sévit.