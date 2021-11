Il fait partie de la nouvelle génération de militants du parti du Front de Libération nationale. À 33 ans il cumule déjà deux mandats sous les couleurs du FLN. Aujourd'hui, ce jeune avocat de profession est député et membre de la direction de la campagne électorale du FLN à Béjaïa. Il nous parle des listes de son parti, des candidats retenus et du déroulement de la campagne.

L'Expression: Le FLN a réussi à constituer une liste APW et 13 pour les APC, en dépit de toutes les entraves?

Anis Saoudi: En effet, nous aurions pu marquer notre présence de manière plus conséquente si l'autorité locale s'était montrée moins sévère avec nous. Cette autorité a rejeté deux de nos listes à Ighil Ali et El Kseur au motif d'insuffisances de parrainages (29 et 25). Il y a eu, également, le rejet de candidatures, dont celle de notre mouhafad Hamid Merouani, qui avait, portant, eu gain de cause au niveau du tribunal administratif et le Conseil d'État. À ce titre je profite pour interpeller le président de l'Autorité nationale pour prendre des mesures qui s'imposent

La campagne électorale s'achève dans quelques jours, quelle évaluation en faites-vous?

Nous estimons avoir été à la hauteur. Notre campagne électorale a été très positive. Nous avons rencontré les électeurs lors des meetings et des rencontres de proximité à travers toutes les communes de la wilaya où nous avons eu des échos très favorables malgré la conjoncture économique, politique et sociale, qui ne s'y prête pas. Nos listes composées de jeunes diplômés et cadres d'État ont suscité la curiosité et nous avons beaucoup d'espoir pour un vote positif en faveur de notre liste à l'APW et les 13 autres aux APC. Les citoyens ont découvert un FLN rajeuni. Nous restons optimistes pour honorer notre parti à Béjaïa, le berceau de la révolution.

Vous avez été élu député lors des dernières législatives, les conditions ont-elles évolué pour vous investir de nouveau pour défendre les couleurs du parti?

J'avoue que mes deux expériences m'ont fait prendre confiance et à travers moi, les jeunes se sont montrés enthousiastes pour la chose politique. Le FLN se rajeunit et reste porteur d'espoir pour la nouvelle génération avide d'une vie meilleure faite de plein-emploi et de richesse. Les conditions ont nettement évolué par rapport à la campagne pour les législatives. Les citoyens sont beaucoup plus présents et à l'écoute durant toutes nos sorties sur le terrain.

Justement, comment était organisée votre campagne?

Notre directeur de campagne, Hamid Merouani, le mouhafadh de Béjaïa, suivait de près nos activités. En tant que son adjoint, nous avons procédé à l'installation de quatre commissions avant de nous lancer sur le terrain pour totaliser plus d'une centaine de meetings dont le plus important était la venue du secrétaire général Abou El Fadl Baâdji à Kherrata et Béjaïa.

Une participation plus conséquente est attendue alors, selon vous?

L'idée du boycott des élections ne travaille pas l'intérêt de la région. Les citoyens le savent bien. À chaque fois nous les appelons à venir en masse pour soutenir nos listes et exprimer démocratiquement leur choix pour la liste Numéro quatre. Je profite pour remercier les citoyens de la wilaya pour leur accueil et surtout l'intérêt accordé à nos listes en saluant leur composante jeune, qui signifie le rajeunissement du parti. Par son comportement l'Anie nous a imposé un sérieux handicap. L'élite politique de notre wilaya en a pris conscience. Nous allons désormais travailler pour changer l'ordre des choses car ces pratiques entravent non seulement la région et son économie, mais également l'émergence d'une nouvelle génération de cadres politiques, qui peuvent reconstruire la dynamique locale sur de nouvelles bases en rapport avec l'évolution du pays.