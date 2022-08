Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé l'ouverture d'une ambassade en République de Guinée-Bissau. Dans une déclaration à la presse, à l'issue des entretiens qu'il a eus avec le président bissau-guinéen, Omaro Sissoko-Ombalo, le président Tebboune a souligné qu'il «est inadmissible que l'Algérie n'ait pas ouvert une ambassade en Guinée-Bissau», avant de préciser que « cette erreur sera corrigée». Pour rappel, le gouvernement de la République de Guinée-Bissau a donné, en mars dernier, son agrément à la nomination de Boualem Chebihi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Guinée-Bissau, avec résidence à Dakar. Évoquant la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et la Guinée-Bissau, le président Tebboune a affirmé que «certaines circonstances ont séparé les deux pays». Aussi, a-t-il insisté, il «est temps que les choses reprennent leur cours normal», mettant en exergue la fameuse phrase d'Amilcar Cabral: «Les musulmans vont en pèlerinage à La Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération nationale à Alger».

Le président Tebboune, qui avait réservé un accueil officiel à son homologue au siège de la présidence de la République, a également invité le président bissau-guinéen à effectuer une visite d'État en Algérie. Une invitation acceptée par Omaro Sissoko-Ombalo pour la fin de l'année. Remerciant le président Tebboune pour la grandeur et la chaleur de son accueil, Omaro Sissoko-Ombalo a souligné la nécessité d'établir des relations de coopération et d'amitié avec l'Algérie. Le président de la République de Guinée-Bissau a également souligné le rôle prépondérant et important de l'Algérie dans la région en particulier, et en Afrique en général. Le président de la République de Guinée-Bissau a achevé, hier, une visite officielle de deux jours en Algérie.

Il a été salué, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Auparavant, le chef de l'État bissau-guinéen a visité Djamaâ El-Djazaïr où il a reçu des explications sur cet édifice religieux, culturel et civilisationnel. Durant cette visite, le président Tebboune s'est entretenu, en tête-à-tête, avec le président Umaro Sissoco Embalo. Ces entretiens ont été élargis, par la suite, aux délégations des deux pays. Auparavant,

Omaro Sissoco Embalo avait déposé, au Sanctuaire du martyr à Alger, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de Libération nationale, avant de se rendre au Musée national du moudjahid où des explications détaillées lui ont été fournies sur les différentes étapes ayant marqué l'Histoire de l'Algérie, notamment son combat pour le recouvrement de sa souveraineté nationale.