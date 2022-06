L'Algérie a fait de 2022 une année économique. Il ne reste donc plus que six mois au gouvernement pour prouver que cet objectif ne restera pas au stade de slogan. Il faut, cependant, déplorer que certains projets phares sont encore loin d'être lancés. Ils demeurent au stade de l'avis d'appel d'offres. Une étape qu'ils n'arrivent pas à franchir. Un véritable feuilleton! C'est le cas de la réalisation des centrales photovoltaïques de 1000 mégawatts. Le délai de remise des offres par les entreprises voulant participer au projet de production de 1000 mégawatts en énergie solaire photovoltaïque dénommé «Solar 1000 MW» a été prorogé, indique le communiqué publié jeudi par la Société algérienne des énergies renouvelables (Shaems) chargée de la gestion de la réalisation du projet. L'argument avancé laisse planer des doutes sur les véritables raisons qui ont poussé à prendre une telle décision. Cette décision de prorogation de délai «fait suite à la demande des investisseurs nationaux et internationaux participants au projet Solar 1000 MW, souhaitant approfondir leurs études techniques et financières», ont expliqué les rédacteurs du document. Il faut rappeler que l'Algérie qui a pour objectif de diversifier ses sources énergétiques à travers un programme de développement des énergies renouvelables permettant la production de 15000 MW d'électricité à l'horizon 2035, dont 4000 MW d'ici à 2024, a programmé la réalisation de centrales photovoltaïques, qui doivent produire 1000 MW. 11 sites pour la réalisation du projet de «Solaire 1000», qui comprend des stations de production d'énergie solaire d'une capacité globale de 1000 mégawatts, ont été retenus.

Un groupe de travail spécialisé a été mis sur pied pour préparer les documents relatifs à l'appel d'offres destiné aux investisseurs dans le cadre du projet «Solaire 1.000» et examiner les éléments externes liés à ce dernier, avait indiqué le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables. Un premier avis d'appel d'offres avait été annoncé pour le mois de juin 2021, avant que ne soit publié le 29 décembre 2021 le texte de l'appel d'offres pour la réalisation du projet «Solar 1000 MW», qui vise à mettre en service des centrales solaires d'une capacité totale de 1000 MWc. Ouvert aux investisseurs nationaux et étrangers ils avaient jusqu'au 30 avril 2022 pour envoyer leurs offres techniques et financières. Ils ont décidé de jouer les prolongations «dans le souci d'assurer toutes les conditions de réussite de ce premier projet, qui revêt un caractère hautement stratégique», nous dit-on. En attendant que d'autres partenariats et non des moindres se profilent. Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benatou Ziane, a reçu, le 16 juin, une délégation de l'entreprise américaine «General Electric Energy LLC, conduite par le président de GE Algérie, Mehdi Ferdjioui. Les discussions ont porté sur la coopération technique pour le développement de la filière éolienne. Un projet de développement d'un parc éolien au niveau de la région de Djelfa, pouvant accueillir jusqu'à 2000 MW, en partenariat avec un opérateur national privé, a été présenté par le président de GE Algérie. Le communiqué du ministère de la Transition énergétique n'en dit pas plus. Il n'en ressort aucun détail sur un probable agenda réalisation.

On aura donc aisément compris que les actionnaires sont prêts, le projet ficelé, mais une administration bureaucratique en empêche la réalisation. En l'absence de détails sur cet important chantier, premier du genre dans la région et générateur de milliers d'emplois,ledit chantier ne constitue, visiblement, pas une priorité du gouvernement. Au lieu d'annoncer du concret, le département de Ziane pense à programmer un brainstorming pour faire le point sur l'éolien en Algérie. Concenant le projet de la finalisation d'un mémorandum d'entente entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique dans le domaine des énergies renouvelables, Général Electrique Algérie est-elle sortie satisfaite de la réunion? Rien n'est moins sûr.