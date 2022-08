Sept personnes sont mortes et sept autres ont été blessées dans un accident de la circulation, survenu dimanche matin dans la commune d'Ain Turck (Oran), a-t-on appris de la cellule d'information de la direction de wilaya de la Protection civile. L'accident, dont les circonstances ne sont pas encore connues, s'est produit près d'une station-service à Cap Falcon suite à une collision entre deux véhicules, faisant cinq morts (3 hommes, une femme et une enfant) sur place et 7 blessés, a-t-on indiqué. Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour transférer les blessés vers l'hôpital d'Ain Turck et déposer les corps des victimes à la morgue du même établissement, selon la même source. Les éléments de la brigade de gendarmerie d'Ain Turck ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.