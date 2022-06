L'ancien ministre des Finances sous le règne du président déchu feu Abdelaziz Bouteflika, Mohamed Loukal, comparaîtra devant le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed le 6 juillet. L'inculpé a été rattrapé par la justice en fin septembre 2021. L'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie(BA) a été placé en détention provisoire le 26 septembre 2021 par le juge d'instruction près le pôle pénal économique et financier de Sidi M'hamed, tandis que l'ancien Premier ministre, Noureddine Bedoui, a été mis sous contrôle judiciaire. Il est accusé dans une affaire de corruption, dont les faits remontent à l'époque où il était à la tête de la Banque Extérieure d'Algérie(BEA). Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation dont «abus de fonction», «dilapidation de deniers publics», «conclusion de marchés en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié», «trafic d'influence», «conflit d'intérêts», «blanchiment d'argent» et «prise illégale d'intérêts».