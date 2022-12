L'ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal, est poursuivi pour «espionnage» pour le compte d'un bureau d'études français. Une information révélée par la chaîne télévision publique. Prévu au cours de la semaine dernière, le procès de l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, poursuivi en sa qualité d'ex-DG de la BEA en compagnie d'autres cadres de la même banque, a été reporté au 15 décembre sur demande de la défense. Le mis en cause a été condamné, au début du mois en cours par le pôle pénal économique et financier de Sidi M'hamed, à une peine de 8 ans de prison ferme. Il est poursuivi, en sa qualité de président du Comité de crédit de la BEA, pour des chefs d'accusation liés à l'«octroi d'avantages non justifiés», «abus de fonction» et «dilapidation de deniers publics». Sa descente aux enfers a débuté en octobre dernier, lorsqu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme dans une autre affaire relative à l'acquisition d'un nouveau siège pour la Banque extérieure d'Algérie (BEA), à Hydra, pour 110 milliards de centimes tandis que l'expertise demandée a conclu que son prix ne dépassait pas 102 milliards de centimes. Le parquet a accusé l'ancien directeur général de la BEA d' «espionnage» dans le cadre d'une affaire liée à la «fuite d'informations, au profit d'un bureau d'études français». D'après les dispositions du Code pénal, le prévenu, accusé de livrer un renseignement qui doit être tenu secret dans l'intérêt de l'économie nationale à un agent étranger, risque une peine de 20 ans de prison ferme. Par ailleurs, le procès de l'ancien ministre de l'Energie et des Mines, Chakib Khelil, en fuite aux Etats-Unis, est programmé également pour le 15 décembre prochain. Ce dernier risque également d'être condamné, par contumace, à une lourde peine. L'ancien P-DG de Sonatarch, Abdelmoumène Ould Kaddour, a été condamné à 15 ans de prison et à une amende de 1 million de dinars. Président- directeur général du groupe Sonatrach, de mars 2017 à avril 2019, Ould Kaddour était poursuivi pour «dilapidation de fonds publics», «abus de fonction» et «conflit d'intérêts et privilège d'un tiers dans un marché public», dans le cadre de l'acquisition d'une raffinerie située dans le sud de l'Italie. Lors du procès, qui s'est tenu mardi 8 novembre, au tribunal d'Alger, le procureur avait requis 18 ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-P-DG de Sonatrach. Ahmed El Hachemi Mazighi, ancien vice-président du département commercialisations de la même société, a écopé d'une peine de 7 ans de prison ferme et d'une amende de 1 million de dinars. Les deux principaux prévenus ont été également condamnés à verser au Trésor public une amende de 600 millions de dinars, ainsi que 100 millions de dinars de dommages et intérêts au profit de la Sonatrach, qui s'est constituée partie civile dans cette affaire.