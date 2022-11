L'ensemble des services en rapport avec le dossier du logement sont sur le pied de guerre. Le wali a instruit tous les acteurs concernés à l'effet d'assainir la situation, une bonne fois pour toutes. Un ultimatum a été envoyé et aucun retard ne sera toléré, signale le chef de l'exécutif. Le secteur du logement au niveau de la wilaya de Bouira a enregistré des retards énormes au niveau de nombreux chantiers. Pour certains projets, le retard de livraison a dépassé huit années. L'ex-wali a, durant son exercice, pu faire démarrer quelques chantiers et à l'arrivée de l'actuel, le dossier du logement a été passé au peigne fin et une relance des travaux a gagné du terrain. À ce sujet, le directeur du logement est revenu sur les dernières instructions du wali portant sur la situation de son secteur. Ainsi, il révèle les engagements pris par tous les acteurs concernés, en l'occurrence le directeur de l'agence foncière qui assure la reprise des chantiers à l'arrêt sur tout le territoire de la wilaya, à savoir les 80 logements à Lakhdaria, qui devront reprendre avant le 20 novembre en cours et les 22 unités de Sour El Ghozlane, la reprise du chantier se fera durant le mois de décembre prochain. Egalement, le même responsable s'engage à lancer immédiatement les nouveaux chantiers, ainsi, les travaux des 50 logements LPA à Aïn Bessem débuteront le 15 décembre prochain et les 50 logements de Bechloul, avec les 30 logements de Haizer, (dans la même formule) verront l'ouverture des chantiers avant la fin de l'année en cours. Quant aux logements finis et non livrés, il a été révélé que les 134 LPA et les 54 LPA de Bouira seront livrés à la mi-décembre prochain et les 50 LPA de Kadiria avec les LPA de M'chédallah seront livrés le 15 janvier 2023. En outre, concernant les zones d'ombre, le wali a instruit la commission chargée de ce dossier ainsi que tous les acteurs concernés, notamment les chefs de daïras, les présidents d'APC, les directeurs de l'exécutif et autres à finaliser et à réceptionner toutes les opérations avant le 31 décembre prochain. Abdelkrim Lamouri a surtout insisté sur la qualité d'exécution «tout projet réceptionné doit être opérationnel et selon les normes techniques en vigueur, aucun dysfonctionnement ni même aucun retard n'est autorisé», instruit-il les responsables concernés. Pour rappel, la wilaya de Bouira a lancé pas moins de 1122 projets, répartis sur 522 zones d'ombre. Justement ce dossier intrigue les habitants de certaines localités qui n'ont pas été recensées comme zones d'ombre et qui n'ont donc pas bénéficié d'un projet quelconque. À cet effet, les habitants de quelques cités déshéritées et des localités isolées se sont constitués en comités ou en associations et demandent à leur tour de bénéficier de divers projets vitaux, à savoir les routes, l'électricité, le logement rural, l'aménagement urbain, etc. Là, justement des instructions ont été données aux autorités locales, afin de recevoir toutes les doléances des citoyens et de toutes les localités en vue d'établir un véritable diagnostic qui servira de feuille de route aux futures inscriptions de projets. Il y a lieu de rappeler, à cet effet, les orientations données par le wali de Bouira, lors des travaux de la dernière séance de l'Assemblée populaire de wilaya, l'APW, la semaine dernière, portant sur les instructions du président de la République à propos de l'inscription de tout projet de développement local. «Toute proposition de projet doit impérativement émaner d'un diagnostic vérifié, il sera créé une commission locale au niveau des daïras, qui recevra les propositions de projets à inscrire, après mûre réflexion à la base, des élus, des membres de la société civile et des responsables locaux compétents devront sélectionner les besoins exprimés par les population avec beaucoup de rigueur et procéder à l'approbation par ordre de priorité, explique le wali, demandant à tous les membres de l'APW et autres acteurs concernés, d'adhérer à cette dynamique, afin de travailler dans la transparence absolue.