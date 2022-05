C'est le paradoxe que vivent les automobilistes, notamment les taxieurs de la ville de Béjaïa, contraints de se déplacer, quotidiennement, vers El kseur ou à SouK el Tenine, les deux plus proches stations- service, mais distantes tout de même de 25 et 35 kms, pour faire le plein en gaz. Tel est le calvaire auquel sont confrontés au quotidien les automobilistes de plus en plus nombreux à équiper leurs véhicules en kit GPL. Un carburant le moins cher sur le marché et qui a des avantages importants pour la protection de l'environnement. Du coup, le souci économique qui a motive l'équipement en kit GPL n'a plus sa raison d'être, constate-t-on sachant qu'il faut 50 kms pour faire le plein avec en sus une longue chaîne d'attente devant les deux stations les plus proches. L'incompréhension est générale en la matiére. La station Naftal de Bir Slam, située à l'entrée sud de la ville de Béjaïa, est fermée depuis deux ans.

Les aménagements et rénovation décidés par la société s'éternisent au grand dam des automobilistes qui ont déjà exprimé leur mécontentement. Très fréquentée par les automobilistes, cette station-service, disposant de deux entrées, était fermée initialement pour une durée de 18 mois. Deux ans après, les travaux sont toujours en cours. Le délai accordé à l'entreprise retenue pour réaliser cette opération est dépassé. Ce projet, avait-on indiqué, entre dans le cadre d'une grande opération de restauration et de mise à niveau de plusieurs stations-service situées sur le territoire de la wilaya et relevant de la compétence de l'Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers et dérivés (Naftal). Il est à noter que plusieurs stations-service ont déjà bénéficié d'opérations de relooking, à l'instar de celle de Sidi Aïch. En effet, celle-ci a été dotée d'équipements neufs et modernes. Il s'agit, entre autres, de l'installation de plusieurs cuves GPL/C 10 m3, super, sans plomb, et de deux cuves gasoil petit débit (30 m3). D'une superficie de 3 200 m2, la station-service de Sidi Aïch, sise sur le couloir de la Soummam, a été également dotée d'une bâche à eau Sirghaz 20 m3, auvent Sirghaz, un parking, un bloc de gérance, auvent MP, un refuge, une fosse septique de 40 m3, un abri B13, une bâche AEP 20m3, une niche Sonelgaz, une niche dépotage et un abri pour groupe électrogène. À noter que la station-service d'El Kseur, en plus d'être rénovée, a été équipée d'un centre spécialisé dans la conversion de véhicules roulant à l'essence en gaz de pétrole liquéfié (GPL/C). La station-service de Kherrata, sise sur la RN09, a bénéficié également d'une opération de réhabilitation. Depuis que les pouvoirs publics ont adopté la politique de promotion de l'équipement en gaz GPLK, le nombre de véhicules équipés a considérablement augmenté. Les équipements d‘accompagnement sont restés les mêmes. Le bon vouloir voudrait que même les gérants des stations- service privées soient encouragés à l'investissement dans l'installation de plusieurs cuves GPL. On n'en est malheureusement pas encore là, mais toutefois, la réouverture de la station de Bir Slam est vivement souhaitée