C’est un véritable « ratissage » qu’opèrent au quotidien les brigades de la direction du commerce à Annaba. Mobilisées 24h/24h, les différentes équipes passent au crible l’ensemble des commerces de la wilaya. Les spéculateurs sont, depuis plusieurs semaines, pris au goulot. Une action s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la spéculation. Un phénomène orchestré par des commerçants mercantilistes et des contrebandiers. Ainsi, veillant à la disponibilité des produits alimentaires de large consommation en général, la protection du pouvoir d’achat du citoyen en particulier, et surtout de l’économie nationale, la direction du commerce à Annaba a intensifié sa lutte contre les spéculateurs des produits alimentaires. Une action qui s’est aussitôt reflétée sur les marchés d’Annaba où la pénurie de certains produits, notamment l’huile, la semoule et le sucre entre autres, n’a plus droit de cité. Au grand bonheur du consommateur pour qui le stockage était devenu l’alternative. Un fait imposé, pour les plus démunis, par la pénurie provoquée au point de remettre en cause la sacro-sainte loi de l’offre et de la demande. Un fléau que les pouvoirs publics ont décidé de combattre via un arsenal juridique. En effet, la nouvelle loi réprime « tout individu qui ose recourir au trafic ou à la spéculation illicite qui touche au pouvoir d’achat des citoyens ». Adhérant à cette décision, la direction du commerce d’Annaba a aussitôt déployé ses brigades pour débusquer les spéculateurs. Les opérations de contrôle surtout inopinées ont été positives. Plusieurs commerces ont été fermés. Leurs propriétaires déférés par-devant la justice. Il convient de noter que la loi prévoit des peines de prison allant de 3 à 30 ans contre les spéculateurs en produits alimentaires de base, notamment ceux subventionnés par l’État, et de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à deux millions de dinars. Ces mesures concernent tout stockage ou rétention non signalée de produits ou de marchandises dans l’intention de provoquer des pénuries ou des ruptures d’approvisionnement de marchés. De même pour l’augmentation illégale des prix de produits ou marchandises directement ou indirectement subventionnés. Sur cette base, les équipes de la DCP d’Annaba ont multiplié leurs interventions au cours des deux derniers mois durant lesquels de nombreuses saisies de produits alimentaires ont été opérées dans les entrepôts, dans les réserves des supermarchés et des épiceries. Après avoir intensifié les opérations de contrôle, suivies du durcissement des sanctions et de l’application de la loi pour les spéculateurs, la direction du commerce à Annaba a réussi à atténuer l’impact de la pénurie que subissait de plein fouet le consommateur. Au-delà, s’ajoute la mise en application de peines de prison contre les spéculateurs tant au niveau local que national. Ce qui a quelque peu diminué l’enthousiasme des spéculateurs. Bien que certains parmi ces derniers n’aient pas été dissuadés par les mesures judiciaires, et persistent encore dans leur mode de spéculation, l’État est déterminé à aller jusqu’au bout. Éradiquer le phénomène de la spéculation et la contrebande est un travail de longue haleine, nécessitant la contribution de tout un chacun.