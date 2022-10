La délégation russe de prospection dans le domaine touristique a décidé d'entamer des séries de voyages touristiques vers l'Algérie. Cette décision vient d'être confirmée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui déclaré à ce propos que «Un programme de coopération a été lancé mardi entre l'Office national algérien du tourisme (ONAT), une agence touristique privée et une grande agence touristique russe en vue de l'organisation des voyages au profit des touristes russes en direction de l'Algérie».

Cette coopération dans le domaine touristique entre l'Algérie et la Russie va permettre aux deux pays d'approfondir les relations bilatérales et de développer davantage le secteur du tourisme.

Dans ce registre, le ministère de tutelle a souligné que «le programme s'inscrit dans le cadre du voyage exploratoire organisé du 19 au 28 octobre au profit des opérateurs touristiques russes pour faire connaître le produit touristique algérien et le programmer dans leurs ventes». Il faut dire que les russes se sont déplacés vers le grand Sud algérien pour explorer les sites et les endroits que recèle le Sahara algérien pour pouvoir déterminer le plan idoine qui correspondra aux touristes russes pour connaître et découvrir les joyaux et les lieux fascinants du sud algérien.

Il faut rappeler que ce programme ambitieux a été suivi par le ministre du tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi avec la présence des représentants de l'ambassade de Russie en Algérie.

Dans ce sillage, le ministre de tutelle a précisé que cette initiative est «digne d'appréciation et d'encouragement, car s'inscrivant dans le cadre de la promotion de la destination touristique Algérie sur le marché russe, un des marchés les plus importants en matière d'exportation de touristes», souligne-t-on.

Cet exemple de coopération dans le domaine touristique entre l'Algérie et la Russie a suscité de l'appréciation des autres opérateurs qui veulent s'engager dans le domaine touristique dans le cadre d'investissement en profitant de nouveau Code d'investissements qui est entrée en vigueur. A ce propos, le ministre du tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi a lancé un appelle aux «différents opérateurs touristiques à adhérer à la même démarche afin d'accompagner le secteur dans la mise en oeuvre de la feuille de route tracée à l'effet de faire connaître le produit touristique algérien, de promouvoir la destination Algérie, et d'intensifier les efforts pour attirer le plus grand nombre possible de touristes étrangers».

La réussite de la coopération algéro-russe dans le domaine touristique va permettre à l'Algérie de mieux vendre son image dans le monde. Cette stratégie va booster le tourisme algérien qui est resté pendant des décennies en dehors du circuit de la promotion. Cela va être un déclic pour le tourisme national pour opérer sa mue et s'adapter avec les nouvelles exigences d'un métier dont les créneaux qui convoitent de l'emploi et la création de la richesse sont innombrables.

La situation politique et sécuritaire du pays plaident fortement pour ce genre d'investissements dont le pays a besoin pour relancer sa machine économique et renouer avec le développement.

L'Algérie doit profiter de cette situation pour déclencher un véritable processus de développement de croissance pour se replacer dan,s le marché régional. Le tourisme pourrait être le secteur pilote qui accélérera la cadence de développement et de la création de la richesse.