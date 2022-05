Plusieurs dossiers et secteurs ont été à l'étude lors de la réunion du gouvernement, qui s'est tenue dans la journée du mardi dernier. Parmi les dossiers débattus, l'on notera le projet d'extension du port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel, en vue de sa transformation en hub portuaire. Le projet ne date pas d'aujourd'hui, toutefois, au vu des développements planétaires dus aux répercussions de la crise en Ukraine, le dossier est plus que jamais d'actualité.

Avec un cahier des charges assez important, étant donné qu'il lui est assigné l'objectif d'augmentation de ses capacités, le port de Djen Djen est appelé à intégrer le réseau des grands ports méditerranéens. Toute une stratégie et tout un programme qui restent à élaborer, en vue d'atteindre un objectif aussi ambitieux et franchement grandiose. La récente visite du président de la République au Qatar, où il a abordé une coopération stratégique autour de ce projet, a donné lieu à certains indices révélateurs quant aux objectifs assignés à ce projet.

Cette visite a également levé le voile sur les ambitions réservées par le président Tebboune à ce port stratégique. Ainsi, en plus de prétendre à un statut de hub méditerranéen, doté d'un réseau desservant le bassin et même au-delà, le port de Djen Djen doit également s'affranchir des pesanteurs pour accéder à un rang de «port de l'Afrique». Pour cela, des infrastructures de transport et de logistique doivent relier ce port au reste du territoire, notamment avec les grands projets miniers du moment dans le Sud du pays. Dans ce cadre, le projet d'extension du port de Djen Djen devra bénéficier d'une liaison ferroviaire longue de 52 kilomètres reliant Kenchela à Aïn El Beïda dans la wilaya d'Oum El Bouaghi. Pour ce faire, le ministre des Transports a présenté une offre relative à «la conclusion de trois projets de marchés de gré à gré simple entre l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif) et des Groupements d'entreprises et de bureaux d'études publics nationaux, pour la réalisation, suivi et contrôle des travaux de réalisation» de cette desserte. L'offre comporte également les volets relatifs à la signalisation, les télécommunications, l'énergie et l'électrification du 1er et 2ème tronçons, annonce-t-on à l'issue de cette réunion du gouvernement. Faisant partie des recommandations de Tebboune, concernant la mise en oeuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela, ce projet de desserte devra valoriser l'activité et les perspectives ambitieuses de ce port. Il convient de rappeler que le port de Djen Djen fait l'objet d'un projet de réalisation d'un terminal de stockage et transit des minerais de fer (pellets) destinés au complexe sidérurgique de Bellara, relié au port par voie ferroviaire. En visite d'État au Qatar, Tebboune avait annoncé que, parallèlement avec le projet d'extension du port de Djen Djen à Jijel, des discussions avaient été lancées «pour développer le réseau ferroviaire national et l'étendre jusqu'à Tamanrasset, Adrar et même à l'extérieur du pays, à l'instar du Niger».

Sur un autre volet, le gouvernement a également écouté et débattu des communications conjointes, relatives à l'état d'avancement du projet de réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau, des ministres de l'Énergie et des Mines et celui des Ressources en eau. En plus du «programme d'urgence ordonné par Monsieur le président de la République», portant sur la réalisation de trois stations de dessalement d'eau de mer (Sdem) dans la région de l'Est d'Alger, d'une capacité globale de 150.000 m3/j, le gouvernement a eu à discuter de la réalisation de cinq nouvelles stations, d'une capacité globale de 300.000 m3/j chacune, dans les wilayas d'El Tarf, de Béjaïa, de Boumerdès, de Tipasa et d'Oran. Un satisfecit a été affiché pour ce qui est de la station de dessalement de Tipaza, notamment pour ce qui est des études géotechniques et maritimes. La communication a également mis en relief une stratégie de valorisation des capacités nationales dans la réalisation des quatre stations El Tarf, Béjaïa, Boumerdès et Oran. Ce qui pourrait induire une «réduction du coût de l'eau produite, la maximisation de l'utilisation des capacités nationales de réalisation, la capitalisation du savoir-faire et la réduction des dépenses en devises, et ce à travers la mutualisation des ressources des sociétés du Groupe Sonatrach». Pour ce qui est de l'habitat, le gouvernement a écouté une communication relative aux mesures prises dans le cadre de la réduction des délais de délivrance des permis de construire.

Dans ce cadre, le ministre de l'Habitat a énuméré les actions et programmes lancés dans ce cadre, notamment «la poursuite de l'opération qui permettra de numériser l'ensemble de la procédure d'instruction des documents d'urbanisme, tel le dépôt des demandes sur un portail électronique, et la décentralisation de la délivrance de certains permis de construire ainsi que les recours».