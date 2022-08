Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a regagné, hier, Alger, après avoir pris part à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique qui se tiennent à Konya (Turquie). Auparavant, le Premier ministre a réitéré la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune d'aller vers de nouvelles perspectives dans les relations algéro-turques. «Des relations qui connaissent actuellement une évolution importante conformément aux orientations des Présidents des deux pays» précise Aïmene Benabderrahamne, en marge de sa participation, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique qui se tiennent à Konya (Turquie). «J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce qui a été décidé par les Présidents des deux pays lors de la récente visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en Turquie», a poursuivi le Premier ministre, affirmant «avoir transmis au Président turc la volonté du Président Tebboune d'aller vers de nouvelles perspectives dans les relations algéro-turques». Une audience au cours de laquelle «plusieurs dossiers liés essentiellement à l'économie et aux investissements» ont été

évoqués, selon Aïmeene Benabderrahmane, en vue, a-t-il noté, de «prendre en charge les recommandations des différentes réunions bilatérales et aller de l'avant vers de nouvelles perspectives dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays». À cet égard, le Premier ministre a déclaré que sa participation à cette cérémonie «reflète la profondeur des relations entre l'Algérie et la Turquie et la volonté de les renforcer».

La visite du Président Tebboune,en mai dernier, en Turquie, a été sanctionnée par la signature de 15 accords de coopération couvrant divers secteurs économiques, culturels et sociaux. En outre, l'Algérie s'attèlle à attirer les investissements de pays frères et amis à l'image du Qatar, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et de certains pays considérés comme alliés stratégiques à l'instar de l'Italie et autres. Abordant la coopération économique avec la Turquie, le Président Tebboune avait, lors de sa dernière rencontre périodique avec la presse nationale, indiqué que ce pays était le plus grand investisseur étranger en Algérie à travers de nombreux projets à l'instar du complexe sidérurgique d'Oran dont la production a doublé et s'est orientée vers l'exportation, en sus d'autres investissements dans les domaines du textile et des industries légère et moyenne. Mettant en avant «les relations historiques unissant l'Algérie et la Turquie qui n'ont jamais été entachées de problèmes», le président de la République a estimé qu'il s'agit là d'un atout qui contribue à l'attraction de davantage d'investissements. En juin dernier, le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré, durant une visite dans une aciérie turque à Oran, que les investissements de son pays en Algérie avaient atteint 5 milliards de dollars. Lors de sa visite à Ankara, le Président Tebboune a affirmé la volonté des deux pays de porter le volume des investissements turcs en Algérie à plus de 10 milliards Usd. Tout en rappelant que plus de 1.400 entreprises turques sont actives en Algérie, fournissant des emplois à plus de 30 000 Algériens, Fuat Oktay a exprimé la volonté d'Ankara de signer un accord de libre-échange ou un accord commercial préférentiel avec l'Algérie. Sur un autre plan, le Premier ministre Benabderrahmane a confirmé la détermination de l'Algérie à faire du prochain sommet de la Ligue des Etats arabes, prévu à Alger les 1er et 2 novembre prochain, une réussite avec la cause palestinienne au coeur des priorités. Une affirmation faite à l'issue de son entretien avec le Premier ministre palestinien, Muhammad Shtayyeh en marge de sa participation à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique.