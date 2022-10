Pour que nul n'oublie. Ce n'est pas un hasard si les autorités algériennes ont toujours fait coïncider les livraisons de logements avec les dates historiques, le but étant de garder vive la flamme de notre Histoire et de notre Mémoire C'est également un hommage au sacrifice de nos martyrs. C'est l'idée qu'a esquissé à chaque fois le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi. Ce dernier poursuit avec la même dynamique et la même détermination le programme tracé par le président de la République. Incontestablement, l'année 2022, en plus d'être économique comme l'a voulu le président Tebboune, est également celle du logement. L'annonce d'un autre programme de distribution a été faite, hier, par le premier responsable du secteur. Au grand bonheur des dizaines de milliers de familles qui vont se libérer du poids de la crise du logement.

En effet, pas moins de 120 000 logements, tout types confondus, dont ceux de l'Aadl, seront distribués à travers le territoire national, à l'occasion des festivités du 1er Novembre. Ce quota important comprend 68 000 unités de type Logement social locatif (LSL), 29 700 logements Aadl, 3 700 unités de type Logement promotionnel aidé (LPA), 1 750 unités de type Logement promotionnel public (LPP), plus de 11 000 aides aux logements ruraux, et 4 200 lotissements sociaux, a détaillé le ministre. Cette nouvelle grande opération intervient quatre mois après la méga-opération de relogement, en l'occurrence celle du 5 Juillet dernier.

La machine ne s'arrêtera pas

Pour le 1er Novembre prochain, les 58 wilayas du pays seront concernées. Ainsi Belaribi aura dépassé l'objectif tracé pour cette année 2022 puisqu'il s'agissait de distribuer 350 000 logements. « On compte terminer cette année 2022 avec un total de 390 000 logements au lieu des 350 000 fixés dans notre objectif», a confié le ministre ajoutant que 2022 restera l'année record des logement distribués.

«Si le baromètre de la joie d'une nation vibrait à chaque remise des clés d'un logement au citoyen, l'Algérie aura répliqué la joie des millions de fois à travers le pays» a déclaré, hier, un citoyen, brandissant les clés de son nouveau logement, avant de fondre en larmes et de crier par trois fois, «Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs!». Il faut dire que l'effort de l'État a été colossal en matière d'habitat.

Selon Belaribi, de 2020 à 2022, pas moins de 800 000 logements ont été distribués, ce qui est rare même dans les pays développés. « La politique du logement continuera dan son aspect social et le président de la République est très regardant sur cet aspect. C'est ce qui se traduit dans les lois de finances», note encore le ministre, soulignant que la priorité du programme du Président est donnée au logement rural. Sur le million de logements contenu dans son programme, près de 60 sont destinés au logement rural.

«Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et en vertu du projet de loi de finances 2023, plusieurs projets de logements ont été inscrits, dans le cadre du Logement public locatif (LPL).»

Un immense chantier à ciel ouvert

Belaribi s'exprimait hier à Alger, depuis le pôle urbain de 13 300 logements publics locatifs en cours de réalisation, sur un site de 107 hectares à Sidi Abdallah. Un immense chantier à ciel ouvert, comprenant six grands sites, en l'occurrence celui des 5 600 logements Aadl. Le rythme des travaux avance à grands pas. Une forte dynamique a marqué la journée de la visite du ministre au site, tel que nous l'avons constaté de visu. L'heure est aux dernières retouches pour certains immeubles de cet immense site, dont les travaux ont été relancés, suite à l'intervention du ministre, début 2021. Furieux de voir le retard accusé dans la réalisation du site en question, Belaribi a déclaré: «Les travaux ont plus que duré. Il faut fixer un délai.»

Outre le fait de donner des instructions pour rattraper le retard dans l'exécution des projets d'habitat, le ministre a également mis l'accent sur la nécessité de veiller au respect des normes de qualité dans leur réalisation. Il a révélé la mise en place de commissions spéciales chargées de contrôler la qualité des logements réalisés sous la formule Aadl location-vente. Après avoir inspecté des logements qui seront bientôt prêts à être distribués, le ministre a souligné que «l'Algérie a atteint l'autosuffisance en matière de matériaux de construction. Et d'enchaîner: «Comme vous le voyez, les logements sont actuellement construits avec des produits 100% algériens, fruit des instructions du chef de l'État.» L'espoir est, faut-il le noter, permis pour les souscripteurs désirant acquérir un logement de type Aadl. Rien n'est encore perdu.

Le premier responsable du secteur n'a pas exclu la programmation de cette version. «La question de la programmation de l'Aadl 3 est posé avec insistance. Je dirai que nous n'allons pas commettre les erreurs du passé, où nous sommes arrivés à un certain stade où il y avait une certaine pression sur l'Aadl.» «Aujourd'hui, nous sommes loin de cette situation. Nous allons régler les problèmes de l'Aadl 2, avant de penser ensuite à d'autres choses», a conclu le ministre, en réponse aux journalistes, lors d'un point de presse animé en marge de sa visite.