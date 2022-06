L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Algérie à rendu compte, dans un communiqué transmis à notre rédaction, du déplacement de la représentante diplomatique de ce pays Elizabeth Moore Aubin dans la wilaya d'Oran les 30 mai et 1er juin. Ce déplacement comme indiqué a pour objectif «de promouvoir des partenariats conjoints entre les entreprises américaines et l'Algérie», mais porte aussi sur «l'importance de la langue anglaise dans l'enseignement supérieur». Dans sa correspondance, l'ambassade des USA souligne que «lors de cette première visite de la wilaya de la côte ouest algérienne, l'ambassadrice a visité Helios, un joint-venture entre Sonatrach et la société américaine Air Products située à Arzew», précisant en la circonstance que «Helios produit de l'hélium et de l'azote à usage industriel aussi bien en Algérie qu'à l'exportation vers l'Europe». La même source a ajouté que « les principaux échangeurs de chaleur cryogéniques d'Air Products sont également utilisés par l'installation d'exportation de gaz naturel liquéfié GLN1 de Sonatrach». Pour l'ambassadrice des USA «le modèle de joint-venture Helios est un excellent exemple des type de partenariats mutuellement bénéfiques que je souhaiterais voir davantage». L'hôte d'Oran déclare encore: «Bien que les États-Unis soient déjà le plus grand investisseur en Algérie, représentant plus de 27% des investissements directs étrangers en 2020, je voudrai faire venir encore plus d'entreprises américaines en Algérie». Une déclaration très ambitieuse pour l'investissement en Algérie et certainement une aubaine pour booster l'économie du pays après un recul dû à la pandémie de la Covid 19. La diplomate rappelle dans ce contexte que «les États-Unis seront l'invité d'honneur de la Foire internationale d'Alger du 13 au 17 juin qui mettra en évidence des dizaines d'entreprises américaines opérant en Algérie». Un cadre qui ouvrira davantage d'opportunités aussi bien pour l'Algérie que pour les USA. Sur un autre registre, l'importance de l'apprentissage de l'anglais a été abordée lors du déplacement de Elizabeth Moore Aubin à Oran, considérée comme la seconde capitale de l'Algérie. Cela a eu lieu lors d'une présentation à l'université d'Oran 1, le communiqué souligne que « Aubin a discuté de l'importance de la langue anglaise et a déclaré que l'ambassade des États-Unis possède un programme visant à améliorer l'enseignement et l'utilisation de la langue anglaise dans tout le système universitaire algérien». En outre, note le communiqué, «l'ambassade des États-Unis a 30 programmes d'échanges qui envoient environ 200 Algériens aux États-Unis chaque année pour des échanges éducatifs et culturels entièrement financés».