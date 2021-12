Les candidats indépendantists aux élections locales au niveau de la commune d'El Khroub, relevant administrativement de la wilaya de Constantine, ont observé, hier, un mouvement de protestation devant le siège de la délégation de l'Autorité nationale indépendante des élections. Les protestataires ont tenu à dénoncer une certaine «fraude».

Aussi, exigent-ils une enquête. Selon leurs propos, le nombre de sièges qui leur est échu est loin de refléter les résultats de l'urne. Selon leurs estimations, le nombre de sièges remportés serait plus élevé que celui annoncé.

Les contestataires ont également dénoncé le temps imparti, de 48 heures, pour déposer un recours. Comme ils ont tenu à signaler les agissements des responsables de la délégation wilayale de l'Anie, qui s'est abstenue de mettre à leur disposition les PV du scrutin. Selon cette dernière, le taux de participation dans la wilaya de Constantine est de 24,70% pour les APC et de 23,76% pour l'APW. En termes de chiffres rappelons que 64 listes ont été recensées à ces joutes au niveau de la ville des Ponts.

Outre le Front de Libération nationale (FLN), y ont pris part le Mouvement de la société de la paix (MSP), le Mouvement de l'édification nationale (El Bina), le Parti de la liberté et la justice (PLJ), le Rassemblement national démocratique (RND), le Front El Moustakbel, le Front de la justice et du développement (FJD) en plus de la liste des indépendants qui a raflé la mise à l'APW. Sauf surprise, ceux-ci devraient présider aux destinées de l'APW. Néanmoins, ils devront s'entendre avec les élus du RND, arrivé en seconde position, et ceux du FLN, pour faire barrage au MSP. Tel est le choix des Constantinois, qui ont préféré tourner le dos aux partis politiques.

Ces derniers se sont rabattus sur l'APC de Constantine où le FAN a créé la surprise, en remportant la majorité. Toutefois il devra cohabiter avec le RND et le PLJ.

À retenir de ces élections la victoire également du comédien et humoriste Hakim Dekkar qui a remporté les élections locales de 2021 et entame ainsi une carrière dans la politique, lequel a participé aux élections municipales dans l'une des plus grandes communes en Algérie, à savoir la commune de Constantine.

Il a été élu sur la liste du Rassemblement national démocratique (RND), à la grande satisfaction de ses électeurs, qui croient en lui et souhaitent le meilleur pour leur ville.

Très aimé et apprécié des Constantinois, l'artiste connaît parfaitement sa ville et pense apporter un plus pour sa ville. D'ailleurs, il a exprimé sur son compte facebook ses remerciements à ses électeurs et toutes les personnes qui ont cru à sa candidature. Il a exprimé également sa gratitude envers tous les citoyens de Constantine.

Par ailleurs, Dekkar s'engage à réaliser le projet tracé par son parti politique. Enfin, il a terminé par cette phrase: «Merci mes proches, mes amis et ma ville».