La consécration ultime. Après avoir obtenu avec brio leur bac et leur BEM, les meilleurs lauréats ont reçu les honneurs de la nation. En effet, comme il est de tradition, une cérémonie officielle a été organisée en l'honneur de ces petits génies. Ils avaient, ainsi, rendez-vous, hier matin, au Palais du peuple pour être distingués pour leur excellence. C'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé ce cérémonial à l'esprit très convivial. Le chef de l'Etat les a accueillis avec son habituel sourire tout en les saluant chaleureusement pour leurs brillants succès. Cela avant de les encourager pour la suite de leur parcours universitaire.Abdelmadjid Tebboune a insisté sur le fait qu'ils étaient l'avenir du pays. Ce sont eux qui construiront une nation forte et développée. Il leur a ensuite remis des médailles, des Prix et des récompenses financières. Pour le baccalauréat, le président de la République a décerné une distinction à la bachelière Teraka Fedoua de la wilaya de Aïn Defla, classée troisième, avec une moyenne de 19,23, filière Sciences expérimentales. Le président Tebboune recevra ultérieurement dans son bureau les deux premières lauréates absentes à cette cérémonie de distinction, pour des raisons de santé. Il s'agit de Abbas Imene de la wilaya de Batna, détentrice de la meilleure moyenne (19,55) dans la filière Sciences expérimentales et Merdas Manar de la wilaya de Guelma, classée deuxième avec une moyenne de 19,23. Ont été également distingués par le président de la République les élèves Ghediri Oumayma de la wilaya d'El Tarf et Saâdi Abdelhaï de la wilaya de Tiaret ayant respectivement obtenu le baccalauréat avec une moyenne de 19,08 dans la filière Maths-techniques (Génie des procédés) et 19,05 dans la filière Mathématiques. L'élève Akbache Mohamed Amine de l'Ecole des Cadets de la nation de Blida, qui a décroché une moyenne de 18,57 dans la filière Mathématiques, a été aussi distingué par le président Tebboune. Dans la catégorie des élèves aux besoins spécifiques,Abdelmadjid Tebboune a remis une distinction à la lauréate Kaâkaâ Asma (Khenchela) qui a décroché la 1ère place à l'échelle nationale dans la filière Lettres et Philosophie, avec une moyenne de 18,10, ainsi que l'élève Dahbi Abderrahmane de Tamanrasset, qui a obtenu une moyenne de 16,47, filière Sciences expérimentales. À cette occasion, les meilleurs lauréats du BEM ont également été distingués par le président de la République, une première. Il s'agit de Akab Afaf de Aïn Temouchent, qui a décroché l'examen avec une moyenne de 20/20, Houadef Lina de Batna, avec une moyenne de 19,82 et Guerbazi Aridj Nesrine de Touggourt, avec 19,82/20. Le premier magistrat du pays a également remis une distinction à l'élève Bouhayek Youcef de Batna, de l'Ecole des Cadets de la nation, qui a obtenu une moyenne de 19,36 et à l'élève aux besoins spécifiques Aâksa Meriem d'Annaba, qui a obtenu la moyenne de 16,12.Au terme de la cérémonie, les lauréats ont pris une photo souvenir collective avec le président de la République. Un beau cadre qui marquera certainement le reste de leur vie. Bravo à ces petits génies!

Les résultats du bac et du BEM par les chiffres

Baccalauréat:

- Taux de réussite des scolarisés: 58,75%

- Nombre d'admis: 271252 sur un total de 743509

- Nombre d'admis avec mention: 116 444 avec un taux de 42,93%

- Nombre d'admis avec mention excellent: 889

- Nombre d'admis avec mention très bien: 13343

- Nombre d'admis avec mention bien: 32735

- Taux de réussite des Cadets de la nation: 98,11%

- Nombre d'admis parmi les Cadets de la nation: 415 sur un total de 423

- Nombre d'admis parmi les Cadets de la nation avec mention: 388 soit un taux de 93,49%

- Nombre d'admis parmi les Cadets de la nation avec mention excellent: 4

- Nombre d'admis parmi les Cadets de la nation avec mention très bien: 108

- Taux de réussite des pensionnaires des établissements pénitentiaires:

5565 candidats, soit un taux de 42,57%

- Brevet d'enseignement moyen (BEM):

- Taux de réussite: 59,16%

- Nombre de scolarisés admis: 425924 sur un total de 740000 candidats

- Nombre d'admis avec mention: 229045

- Nombre d'admis avec mention excellent: 5364

- Nombre d'admis avec mention très bien: 38171

- Nombre d'admis avec mention bien: 73224

- Taux de réussite en filière mathématiques: 78,78%

- Taux de réussite en filière mathématiques-techniques: 63,38%

- Taux de réussite en filière langues étrangères: 64%

- Taux de réussite en filière sciences expérimentales: 59,03%

- Taux de réussite en filière lettres et philosophie: 54,80%

- Taux de réussite en filière gestion et économie: 52,92%

- Taux de réussite des Cadets de la nation: 100%.