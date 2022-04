La tension est montée de plusieurs crans au sein de la communauté de la garde communale de la wilaya d'Oran. Les gardes ont manifesté, hier, devant le siège de la wilaya d'Oran, afin de rappeler aux autorités locales le respect des engagements antérieurs. Et pour cause, la non- résolution de certains points contenus dans la plate-forme d'entente entre les représentants des gardes communaux et les autorités locales. Au centre de ces points, l'épineuse question des logements sociaux. Selon des documents remis à notre rédaction, les pré-affectations de logements sociaux dûment délivrées par l'ancien wali d'Oran, ont été récusées par le directeur général de l'Opgi d'Oran. Alors que d'aucuns espéraient que le dossier était définitivement clos, voilà que la question des gardes communaux refait surface, avec un lot de doléances et de problèmes insolubles, pour le moment. Pourtant, «les autorités de wilaya nous ont affirmé que les procès-verbaux relatifs à ces délibérations de remise des pré-affectations, n'existent pas», nous confie le coordinateur des gardes communaux de la wilaya d'Oran. À l'Opgi, même son de cloche. «Le DG de l'Opgi d'Oran nous dit que nos pré-affectations ne valent rien», nous confie-t-on de mêmes sources. Pourtant, il y a 3 mois de cela, suite à une action de protestation, les gardes communaux ont été conviés à une réunion à la wilaya d'Oran, où des promesses fermes leur ont été formulées. «On nous a promis que nos doléances allaient être prises en charge sérieusement par les autorités de wilayas. Mais, nous attendons toujours des solutions à nos problèmes», renchérit-on du côté des gardes communaux. Plusieurs mois se sont écoulés depuis les promesses formulées par l'ancien wali d'Oran, qui a assuré ses interlocuteurs de la résolution totale de leurs problèmes sociaux. La question qui se pose, aujourd'hui, est celle relative à l'authenticité de ces documents dûment délivrés par des institutions de l'État. Une telle situation jette le doute quant à la crédibilité des institutions de l'État, face à la furie populaire. La non- reconnaissance de documents officiels dûment délivrés par un directeur général de l'Opgi, sous l'autorité du wali, pourrait constituer un précédent grave dans la relation de confiance entre l'État et le citoyen. Une relation qui a nécessité des efforts et des années de travail et d'abnégation de la part de cadres sincères et intègres. On s'en souvient de ces année-là, où les citoyens en colère et en mal de logement, refusaient ces pré-affectations de logements sociaux, arguant du fait qu'elles ne valent rien. Aujourd'hui, alors qu'on a réussi à instaurer ce document comme pièce officielle justifiant une attribution de logement, voilà qu'à Oran on renvoie tout le monde à la case départ. Aujourd'hui, ils sont 54 gardes communaux à attendre toujours de voir leurs problèmes réglés définitivement. Il convient de rappeler qu'un nombre important de gardes communaux a été pris en charge, lors des négociations avec les précédents walis d'Oran, où des logements sociaux leur ont été attribués, selon le même procédé. À savoir des pré-affectations qui se sont soldées par des relogements en bonne et due forme. Qu'est-ce qui a changé depuis? Et comment des pré-affectations dûment délivrées, comportant des numéros de références de courriers départ, des cachets officiels de la wilaya et de la daïra, soient récusées par ces mêmes responsables? En tous cas, les gardes communaux ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Des correspondances viennent d'être adressées au ministère de l'Intérieur, ainsi qu'au médiateur de la République, afin d'alerter sur leur situation catastrophique.