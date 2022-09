La cloche de l'école a sonné! Ce matin près de 11 millions d'élèves retrouveront les bancs de leurs établissements scolaires après plus de trois mois de vacances. Une reprise qui se fera sous le signe de l'environnement. Le ministère de l'Education nationale a retenu le thème d'une «rentrée scolaire dans un environnement propre» pour le cour inaugural devant être donné à l'ensemble des classes d'enseignement. Un choix des plus opportuns afin d'inculquer aux futures générations la culture du respect et de la protection de l'environnement. Il s'agit de parvenir à renforcer les comportements positifs des élèves envers Dame nature et réaliser les objectifs du développement durable. C'est ainsi que cette reprise se fera de façon très «douce» avec ce cours sur l'environnement, histoire de remettre les bambins dans le bain. Les choses sérieuses ne devraient commencer qu'au début de la semaine prochaine. D'ailleurs, certains établissements scolaires ont opté pour une reprise par palier. Les élèves ne reprendront pas aux mêmes heures. C'est surtout le cas pour les collèges et les lycées, où les premières heures sont consacrées à l'accueil et l'orientation des nouveaux élèves, c'est-à -dire les premières années. Les «anciens» sont attendus plus tard, voire dans l'après-midi. Néanmoins, cela ne concerne pas tous les élèves. Cette reprise en différé demeure un choix des directeurs d'établissements, dont la tutelle leur a donné carte blanche pour la gestion de cette reprise, tout comme celle des emplois du temps. Surtout que les choses seront différentes par rapport aux deux dernières années avec l'abandon du système à double vacation. En effet, au vu de la stabilisation de la situation sanitaire, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de revenir à une école «normale». C'est -à-dire la fin du système des deux groupes et le retour à des semaines de cinq jours, au lieu des trois jours comme c'était le cas à «l'ère» de la Covid-19. Les chefs d'établissements auront donc du pain sur la planche pour remettre élèves et enseignants dans le rythme. Ceux du primaire auront un autre défi, en l'occurrence l'introduction de l'anglais au primaire. Ils devront trouver le moyen de «casser» cette matière dans des calendriers déjà bien chargés. Un grand défi, mais qui en vaut la chandelle du fait de la grande importance que comporte cette petite réforme pour l'avenir des futures générations. Car,comme l'a souligné le chef de l'État à plusieurs reprises, l'avenir du pays dépend de sa future élite. C'est dans ce sens que, depuis son arrivée à la tête du pays, il ne cesse d'insister sur l'amélioration de la qualité de la formation et le bien-être des élèves. Ce qui l'a mené à demander de régler, au plus vite, certains problèmes «chroniques» qui jouent sur la qualité de l'enseignement, à l'instar du problème du poids du cartable scolaire. Parmi les mesures décidées en vue d'alléger ce cartable, figure la dotation de plus de 1600 écoles en tablettes électroniques. «En attendant la généralisation progressive de l'opération à l'avenir», souligne le ministère de l'Education nationale. Il a aussi été décidé l'utilisation d'un deuxième exemplaire du manuel scolaire «Kitabi» (Mon livre) pour les 3e, 4e et 5e année primaire qui sera conservé dans les tiroirs et les armoires au niveau des établissements. Pas moins de trois millions d'écoliers (de la 1ere à la 3e année primaire) bénéficieront, ainsi, d'un deuxième exemplaire du manuel scolaire, un livre téléchargeable, d'ailleurs en format numérique. Ce n'est pas tout, puisque la tutelle s'est engagée à régler le problème des cantines scolaires. Le ministre de l'Education nationale avait affirmé récemment que le taux de couverture des établissements scolaires par les cantines avoisinait les 90%. Il argumente ses propos du fait que le secteur de l'Éducation nationale prévoit la réception, pour cette rentrée, de 587 cantines scolaires au cycle primaire, 86 nouveaux établissements au régime de demi-pensionnat (59 au cycle moyen et 27 au secondaire), en plus de 13 établissements au régime d'internat.