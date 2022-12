À l'instar des autres vecteurs et moyens dont dispose un État, la communication institutionnelle est tout aussi importante afin de valoriser l'image d'un pays et faire sa promotion. Elle est également un instrument efficace pour expliciter les politiques publiques et rétablir la confiance, à travers la réhabilitation des ponts de concertation et de dialogue entre les gouvernants et les gouvernés. Sur le plan de géostratégie et de la Défense nationale, la com institutionnelle est également une arme redoutables aux mains de ceux qui savent en tirer profit. Conscients des enjeux actuels et des défis que doit relever le pays, en cette conjoncture sensible, les pouvoirs publics accentuent, depuis quelques temps déjà, les rencontres et les séminaires, en vue de cerner cette problématique et se prémunir d'éventuelles complications. C'est le cas des cyberattaques ou des guerres de quatrième génération qui font le lit des insurrections, des soulèvements et des coups d'État, partout dans le monde. C'est dans cette perspective que le ministère de la Communication vient d'organiser une série de rencontres et de séminaires dédiés à la formation des journalistes et des responsables de la fonction de communication au sein des différents secteurs et structures rattachés aux institutions nationales.

La démarche dudit ministère en la matière tend à aborder l'approche de l'amélioration de la communication et à garantir une meilleure assimilation de ce volet, par les différents intervenants dans le secteur. S'exprimant au cours d'une session de formation organisée à Tamanrasset, le chef du département de la Communication, Mohamed Bouslimani a réitéré son «engagement à adopter des mécanismes opérationnels permettant de résoudre la problématique de la communication institutionnelle en Algérie». Face aux différents exposés et analyses des universitaires et des spécialistes de la question, le ministre a tenu à «valoriser les recommandations des experts et les propositions des différents intervenants pour l'élaboration d'un plan de communication devant remédier à l'épineux problème de l'espace public et de la gestion approximative de l'information institutionnelle».

Les participants à cette rencontre de formation ont abordé les différentes facettes qui peuvent constituer des contraintes, voire des obstacles pouvant obstruer l'acte de communiquer. Aussi, l'impact du métier de journaliste véhiculant et commentant l'information sur l'acte de communiquer est à décortiquer davantage, afin d'en déceler les bonnes conclusions.

En fait, les similitudes entre la fonction de journaliste et celle de chargé de communication d'une institution publique, sont à éplucher en profondeur. Pour Bouslimani, «la mise en place d'une stratégie de communication préventive, permettant d'éviter la communication de crise, et ce en programmant en permanence des séances de travail regroupant les responsables chargés de la communication au sein des institutions publiques et les correspondants de presse, pour l'échange d'idées et de compétences», semble être la solution adéquate. Il a également exhorté les responsables locaux à plus de contacts avec les gens de la presse et à «un renforcement des compétences des chargés de communication et l'amélioration de leurs capacités pour assurer une meilleure diffusion de l'information». Sur un autre registre, Bouslimani placera haut la barre, appelant les professionnels de la presse à «bien faire face aux attaques de cybercriminalité que l'Algérie nouvelle connaît». Faisant partie du «Plan d'action du gouvernement visant à développer la communication institutionnelle», cette session de formation, la deuxième du genre après celle de l'est du pays, a remis au goût du jour l'impératif de la formation et du recyclage des gens de la presse et des responsables de la communication institutionnelle, dans une ère où les technologies de l'information révolutionnent à chaque instant ces deux métiers.