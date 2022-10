Dans l'optique de signifier l'élan de reconnaissance et de respect entre les générations, engendré par les profonds changements qui ont marqué le pays ces dernières années, le gouvernement se penche sur la valorisation du statut de la jeunesse. Forte d'une institution souveraine, la jeunesse algérienne aborde une nouvelle ère érigée sur les bases d'une ouverture inédite entre l'État et le peuple. Fruit incontestable du chemin parcouru en matière de renouvellement des institutions et du parachèvement du processus constitutionnel. C'est précisément dan ce contexte que le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé, samedi à Tébessa, lors de l'ouverture des manifestations du premier Forum des jeunes d'Algérie placé sous le thème «la citoyenneté et l'accès des jeunes à la politique» que «la jeunesse algérienne est consciente des questions décisives de l'heure et constitue un prolongement de la jeunesse d'hier qui a déclenché la Révolution avec fierté, amour, respect et reconnaissance au pays». Une avancée inestimable qui a eu le mérite de révéler les potentialités et le niveau de maturité de la jeunesse algérienne. Des valeurs qui se sont hautement exprimées lors des échéances électorales, et à travers les actions innombrables de la société civile. L'engouement des jeunes sur la scène politique ne peut qu'attester des changements significatifs, qui ont été à l'origine de leurs motivations. Un élan qui a eu un écho retentissant auprès de l'État, accompagné d'actions et de dispositions de lois qui n'ont fait que confirmer une prise de conscience de part et d'autre. Dans ce sens, Laïd Rebiga a tenu à souligner que «la jeunesse place aujourd'hui sa totale confiance en son pays et ses institutions et ne voit aucun autre destin que celui qu'elle trouve dans cette patrie».

Il en résultera une dynamique forte et une vision claire qui vont désormais propulser la jeunesse algérienne au rang d'acteur politique, social et économique à part entière. Son rôle se mesure à l'importance des défis à relever et des combats à mener pour une Algérie meilleure. Les nouvelles politiques et orientations versent essentiellement dans l'implication de cette force dans la concrétisation de l'ensemble des objectifs. Il y a lieu de convenir que le statut de la jeunesse algérienne revient de loin. Livrée à elle-même et méprisée, durant des décennies, elle reprend sous les nouvelles gouvernances, la place qui lui revient de droit et devoir dans la construction du pays. Cela étant, si au demeurant, son action est encore balbutiante, il est indéniable que sa mission demeure des plus déterminantes pour l'essor du pays. C'est précisément à ce niveau que se situe la vraie prise de conscience. À ce titre, Laïd Rebiga est longuement revenu sur la valorisation des acquis, représentés par les avancées enregistrées dans ce domaine. On notera la création du Conseil supérieur de la jeunesse, l'implication des jeunes dans la politique, et l'ouverture des opportunités pour participer à la relance économique.Il explique dans ce sens, que «cette rencontre avec la jeunesse algérienne représente une image radieuse, puisque cette jeunesse constitue le socle de toutes les opérations d'édification de l'édifice national et le moteur principal du développement dans divers domaines pour ancrer les valeurs citoyennes, relever les défis et gagner les enjeux».