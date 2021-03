Un véritable ballet d' ambassadeurs est observé ces derniers temps aux quartiers généraux de plusieurs partis politiques. Les ambassadeurs français, allemand, portugais, italien, britannique, hollandais, belge et le chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, mexicain, ont fait le tour des sièges de partis politiques. Tous les partis en vue sur la scène politique, toutes obédiences confondues, ont été sondés par ces diplomates étrangers. Outre les chefs de partis, ils ont rencontré nombre de hauts responsables de l'Etat et des patrons des médias. Ces diplomates ont demandé audience aussi bien aux partis partisans de l'instauration d'une période de transition que ceux qui soutiennent la démarche politique et le calendrier électoral du pouvoir. À travers leurs tournées, les ambassadeurs tenteraient de percer dans quel sens évolue la situation politique à l'ombre du Hirak. En tout état de cause ce mouvement des ambassadeurs entre dans le cadre des pratiques diplomatiques ordinaires. Il est à noter que les leaders des partis politiques se sont contentés de dire que les discussions sont axées, notamment sur la situation politique et économique prévalant en Algérie, ainsi que des relations bilatérales entre les deux pays. Il faut dire que ces rencontres ornent les pages d'accueil des sites des différents partis. Dans ce contexte, les responsables du FFS ont annoncé avoir reçu, le 24 mars dernier, au siège du parti, l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke. «Les échanges ont porté sur plusieurs questions liées à la situation politique...», selon ce parti. L'on peut constater que la visite du siège du parti par l'ambassadeur de France en Algérie a été effectuée le 18 mars dernier. «Les deux parties ont abordé plusieurs questions liées à la situation politique, aux relations bilatérales ainsi qu'à la situation régionale et internationale et les questions liées à l'Histoire et la Mémoire....», indique-t-on. Les 3 et 15 mars derniers, le même parti a reçu respectivement les ambassadeurs du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Belgique, Alain Leroy ainsi que celui du Mexique, Gabriel Rosenzweig. La même formation a reçu également l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth Wolbers. Les mêmes diplomates ont visité le siège du MSP, parti islamiste se réclamant des Frères musulmans, du FLN, RND, des partis de la défunte coalition présidentielle. Dans le même sillage, les responsables du RCD, un parti partenaire dans le Pacte des forces de l'alternative démocratique(PAD) ont reçu, le 24 mars dernier, l'ambassadeur de France à Alger, François Gouyette au siège du parti. Selon le communiqué du parti, l'entretien a porté sur «l'analyse de la situation politique, économique et des relations bilatérales entre l'Algérie et la France».

Ils ont évoqué aussi «les interventions récurrentes des officiels français dans les questions internes à l'Algérie», et «le traitement des questions mémorielles», d'après la même source. Une journée auparavant, il avait reçu l'ambassadeur de la République du Portugal en Algérie, Luis De Abuquerque Veloso. Le même parti a reçu, le 21 février dernier, les ambassadeurs des royaumes de la Belgique et des Pays-bas, Alain Roy et Mme Janna van der Velde. Le 3 février, c'était le tour de l'ambassadeur d'Italie, Giovanni Pugliese.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne, Mme Elisabeth Wolbers, a été reçue le 4 janvier dernier tandis que l'ambassadeur du Mexique, Gabriel Rosenzweig, a été reçu, le 13 octobre 2020.